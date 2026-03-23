野猪伤人案3年大减近九成 政府：不会捕捉山林野猪 续用新科技执法

野猪滋扰问题近年引发社会关注，政府强调，野猪进入市区的主因是人为喂饲，当局将继续加强执法打击违规行为，并重申不会捕捉野外环境内的野猪。

政府表示，自实施捕捉市区野猪措施以来，野猪滋扰黑点已由2022年的42个减少至2024年的9个；野猪伤人个案更由2022年的36宗大幅下降至去年的4宗，反映措施成效显著。

渔护署：无人为食物吸引 野猪不会入市区

渔农自然护理署助理署长陈坚峰强调，野猪属夜行性杂食动物，本身惧怕人类，若没有人为食物吸引，不会主动进入市区，更不会在白日出没于市区范围。署方将继续聚焦捕捉出没市区的野猪，并加强对非法喂饲行为的执法。他透露，政府正应用闭路电视及人工智能系统等新科技协助执法，未来将在喂饲黑点持续进行跨部门联合行动。

对于垃圾吸引野猪的问题，陈坚峰表示，现时郊野公园垃圾桶数量已较少，政府亦会继续在部分滋扰黑点更换防动物翻找食物的特制垃圾桶，减少野猪在市区觅食的机会。他强调，政府不会捕捉在山林中生活的野猪，措施主要针对已进入市区环境的野猪。

非法喂饲野生动物（包括野猪、猴子及野鸟）可被处定额罚款5000元或者被检控，最高刑罚为罚款10万元及监禁一年。

侦测科技提高生态监测能力

政府去年12月公布《香港生物多样性策略及行动计划2035》，阐述未来10年香港保护自然生态和支持可持续发展的策略，今日于立法会进行讨论。计划涵盖30项优先行动和81项优先项目，聚焦自然保育、深化主流化、能力建设及伙伴协作四大范畴。计划旨在支持香港经济发展与环境可持续性并存，并对接国家「十五五」规划有关生态文明建设与绿色发展的方向。当局表示将运用科技工具辅助保育、监测、教育与执法，优先项目包括应用无人机和实时卫星识别系统等侦测科技，提高执法效率及生态监测能力。

关于北部都会区发展如何兼顾环境保护，政府提及本月初推出的《香港基于自然的解决方案设计指引》，表示在规划及发展北部都会区时会参考《指引》原则。

记者：周育莹