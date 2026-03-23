宏志阁逾半业主盼纳入收购 邓家彪：居民忧楼宇结构损、日后维修难 搬回有心理创伤

政府早前提出收购大埔宏福苑其中7幢大厦，不包括未受大火波及的宏志阁，但表示若宏志阁有过半数业主达成共识，可探讨纳入收购方案。工联会立法会议员邓家彪向《星岛头条》表示，宏志阁目前248户中，已有136户业主向他表达希望参与收购，占总户数逾半。有居民表明不愿迁回，主要忧虑灾后心理创伤、楼宇结构安全及日后管理问题，希望政府一视同仁，将宏志阁纳入收购范围。

宏志阁居民求助来自不同座向

邓家彪表示，宏志阁居民认为自己同样是「灾民」，对目前方案未有包括他们感徬徨，亦难以想像日后需每日经过灾场才能回家，造成巨大心理负担。邓家彪引述有家长反映，附近有学校因忧虑事件影响学童，至今仍未在原校舍上课，质疑为何居于宏志阁的儿童要承受这种压力。他提到，求助业主来自不同楼层及座向，显示心理影响是普遍问题，而非仅限于面向灾场的单位。

居民担心楼宇结构、日后维修

邓家彪又指，除了心理因素，居民亦对楼宇实际状况表达忧虑，因宏志阁楼龄已逾40年，大火前正进行大维修，外墙工程因火灾而「烂尾」，19楼以下的旧纸皮石已被剥走，令外墙处于脆弱状态，居民担心即使勉强迁回，很快又要面对另一轮搭棚、凿墙的漫长维修，且费用不知由谁负责。此外，大火期间楼宇曾被连续3日大量灌水降温，居民忧虑有严重渗水及石屎剥落问题，质疑宏志阁是否仍是「合理、适宜居住的地方」。

邓家彪又引述居民反映，若其余七座楼宇被拆卸，垃圾房需重建，供水、排污、电力以至中央石油气等管线，均需重新接驳或改道，工程费用由谁承担、施工期间如何维持生活均是难题；若居民于灾后仍需处理这些问题，会对居民心理状态造成影响。他形容居民回到宏志阁非「重住」，而是「折腾」。

难重新签订公契及地契

法律与管理层面，邓家彪表示，屋苑现时由一份公契约束，若宏志阁要独立运作，必须重新签订公契及地契，需要全体248户业主签名同意。邓家彪直言，在大部分业主均期望迁离、部分业主甚至已无法联系的情况下，要集齐所有业主签名「基本上不现实」。

料希望一并收购住户实际上更多

他强调，目前收集到的136户数字，是他作为「窗口」，由居民自发、逐户核实身份后得出，过程严谨。他相信真正期望政府收购的户数远非此数，因居民已分散各区，不知道已有议员协助收集意愿，或已寻求其他协助。此外，部分居民对来历不明的电话抱戒心，宁愿等待政府直接联络，亦有居民已向「解说专员」反映诉求。

邓家彪表示，已将相关资料转交房屋局局长何永贤，对方表示希望直接联络部份居民，了解他们的需要和困难，已在安排当中。他促请政府信守「过半数即考虑」的承诺，尽快处理并向居民交代，让他们能在6月30日前选择「楼换楼」安置方案，以获得第一期选楼资格。他期望政府善用「解说队」主动接触所有业主，详尽讲解并收集意见，让所有受灾居民得到均等对待。

记者：郭文卓