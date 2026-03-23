天文台料今年风季6月或之后展开 将有4至7个热带气旋袭港500公里范围

天文台公布2026年天气展望，预测本港今年风季将于6月或以后开始，届时或有4至7个热带气旋吹袭，数目接近正常。另外，受厄尔尼诺现象及气候暖化影响，今年全年平均气温预计较正常高，更有大机会打入纪录以来最暖年份首十位。

厄尔尼诺影响 料平均气温偏高

天文台表示，综合考虑多个因素，包括厄尔尼诺现象有可能于今年下半年发展、气候模式预报和客观指标，预料今年进入香港500公里范围内的热带气旋数目接近正常，约4至7个；风季可能于6月或之后开始，10月或之前结束；香港今年总雨量接近正常，但仍有机会受暴雨及局部地区大雨影响，大家应为风雨季作好准备。考虑到今年下半年有机会发展为厄尔尼诺及气候持续暖化，预料今年香港年平均温度偏高，达到最高首十位的机会为高。

天文台App增韩泰多地天气资讯

天文台台长陈栢纬透露，继2024年底推出大湾区天气资讯后，天文台将进一步扩展「我的天文台」手机应用程式的服务范围，今年下半年将逐步推出韩国和泰国多个城市的定点天气资讯测试版。新功能将提供当地的天气实况及预报，让市民外游时，能透过官方渠道掌握最新天气状况，为出行计划做好准备。

此外，陈栢纬表示，天文台一直努力不懈地提升服务水平，今年亦会继续加强各项服务。为了让市民及早得知沿岸海面高度变化，天文台推出「沿岸海面高度」新网页（试验版），提供全港现时14个潮汐站未来12小时的总水位预测，不但反映天文潮汐，同时将与热带气旋相关的风暴潮及其他气象因素，如季候风等所造成的水位异常纳入考虑。而在「我的天文台」手机应用程式中的「实时潮汐图」亦已加入总水位预测资讯，方便市民计划沿岸活动，或在有需要时提前采取适当预防海水淹浸的措施。

此外，虽然沿岸海面高度预测不包含越堤浪等波浪效应，但考虑到越堤浪是其中一个可能造成沿岸海水淹浸的因素，因此当预测香港有机会受到显著的越堤浪影响时，天文台会在热带气旋警报内加入越堤浪的预报讯息，提醒市民面向哪个方向的海岸可能受影响。