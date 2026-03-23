涉持刀徘徊被控企图有意图而伤人两罪 无业汉被警开枪制服仍留院缺席聆讯 

葵涌前日凌晨疑发生男子街头持刀徘徊及警员开枪事件，无业汉涉持刀及金属杆在青山公路徘徊，更企图袭击前来支援的警员，继而遭警方开枪制服，及后被控管有攻击性武器及企图有意图而伤人两罪。案件今（23日）早在沙田裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，控方透露被告仍留院治疗，申请将案件押后至3月27日再讯，获署理主任裁判官郑纪航批准。

48岁被告钟德炫，报称无业，被控管有攻击性武器及企图有意图而伤人罪。控罪指，他于2026年3月21日，在葵涌青山公路 -葵涌段往荃湾方向近灯柱管有攻击性武器，即一把刀及一支金属杆，意图将其作非法用途使用；另于同日同地意图使警员刘皓明身体受严重伤害而企图非法及恶意伤害警员刘皓明。

案件编号：STCC 1115/2026

法庭记者：黄巧儿

