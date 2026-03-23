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支联会颠覆案 官质疑支联会支援内地人从事具刑责行为

社会
更新时间：14:32 2026-03-23 HKT
发布时间：14:32 2026-03-23 HKT

已解散的支联会、前正副主席李卓人、何俊仁和邹幸彤被控煽动他人颠覆国家政权罪。邹幸彤今早于西九龙法院忆述2017年中刘晓波于狱中病逝，法官质疑支联会支援内地人从事支持《零八宪章》等具刑责行为。

官质疑支联会是否支援内地人违法

案件由《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡及黎婉姫主审。控方由律政司副刑事检控专员黎嘉谊及助理刑事检控专员张卓勤等代表；辩方由破产管理署委任资深大律师林芷莹代表支联会，大律师沈士文代表李卓人，邹幸彤亲自行事。

邹幸彤今交代支联会多年来不定期出版《港支联通讯》，大约每隔数个月一期，提供平台供人了解中国政治，当中会有支联会正副主席、常委以至友好人士包括学者等人撰文，而支联会正副主席为支联会必然发言人，其发言文章默认为支联会立场，支联会常委文章则没有默认为支联会立场，需视乎内文是否关乎支联会活动。李官查问读者无从判断部份文章是否代表支联会立场，邹幸彤称「答唔到你」。

邹幸彤引述2018年《港支联通讯》文章，当中指中国由《七五宪法》、《七八宪法》到《八二宪法》，一直朝向减弱专政方向修宪。

陈官质疑内地不少人士参与支持《零八宪章》，因而负上刑责，支联会是否支援内地人从事具刑责行为。

官指有文章以「现代诛九族」为题效果煽情

邹幸彤引述《港支联通讯》文章，指支联会长期关注及支持《零八宪章》，直到2016年至2018年期间仍有一系列活动，包括要求释放刘晓波妻子刘霞、国际联署等。

邹幸彤引述多篇《港支联通讯》文章，指支联会曾收集联署向人大请愿等，不是煽动任何未可知行为，说明支联会撰文倡议每每涉及具体行动，有正当目的，不是抽空假借任何议题来挑起仇恨。

李官指出有文章以「现代诛九族」为题，意指「人头落地」，效果煽情。邹幸彤解释用字纯属文学选择，而且内文有详述内地有一人受针对，妻子同事同受牵连的事件。

4名被告依次为香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）、李卓人、何俊仁及邹幸彤，同被控于2020年7月1日至2021年9月8日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以非法手段（即结束中国共产党领导，违反中华人民共和国宪法（特别是第一条和序言）），旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的中华人民共和国根本制度，或推翻中华人民共和国中央政权机关。何俊仁开审前认罪。

案件编号：HCCC155/2022
法庭记者：陈子豪

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