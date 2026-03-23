「香港国际文化高峰论坛」开幕 罗淑佩：积极推动内地与海外文化交流

由西九文化区管理局主办的第二届「香港国际文化高峰论坛」今日（23日）开幕，亦是「2026香港艺术周」首场国际级盛事。文化体育及旅游局局长罗淑佩称，全球地缘政治局势复杂，文化作为跨越边界、促进理解的桥梁至关重要，为对接国家「十五五」规划，将积极推动内地与海外的文化交流。

罗淑佩于开幕致辞时表示，正值第54届香港艺术节期间，汇聚了许多本地及国际顶尖艺术家，有古典音乐、现代舞等多种艺术形式；3月有漫画展、香港巴塞尔艺术展等活动陆续登场，其后4至6月的第四届「香港流行文化节」，6至9月的「中华文化节」也将举行。

期待西九文化区持续发展成地标

她亦称，机管局已成功聘请运营商，负责新航站楼 skytopia艺术与珍品仓储设施，标志着机管局取得了一项重要里程碑的成就；又指期待西九文化区持续发展，包括新设施完工，从而推动香港艺术和创意城市的发展，并成为地标之一。

陈智思料吸引万计人士来港参与文化活动

西九文化区管理局董事局主席陈智思表示，自2024年第一次举办高峰论坛，与21个文化组织签了合作协议，其后增加至34份，而昨天正因举办第二届，增加了12份签订协议。他指，香港在这么短时间成为一个重要的文化中心，前后一共签了46份合作协议，能强化香港在「十五五」规划中的中外文化交流中心重要角色。他称，今次论坛有一千名来自世界各地不同的文化界人士出席，本周亦是文化周，估计可吸引以万计人士来港参与文化活动。

冯程淑仪：西九文化区学院将推4个全新课程

西九文化区管理局行政总裁冯程淑仪表示，西九文化区学院正式成立，今年将推出4个全新的课程，包括两个表演艺术及两个策展、博物馆管理相关。她称，昨天签订的12份协议分为4类，第一类是香港故宫文化博物馆，将与澳洲和德国两个馆有展览合作，有部分更是巡回演出，而表演艺术方面有5份的合作协议，均是国际表演艺术中心包括有英国、法国、内地。第三则是西九文化区学院，与4间机构推出4个全新课程，其中两个是今年与英国的大学和澳洲的大学合作，另有两个与捷克和沙特阿拉伯的机构推出驻场艺术家计划；最后是与中国拍卖行业协会签订一张协议，在西九举办内地拍卖师的培训课程。

今届高峰论坛主题为「艺创社群，无限可能」，聚焦艺文领域的可持续发展，重点探索文化项目如何增强公众参与及促进社会凝聚力，有近30位来自14个国家及地区的嘉宾讲者，就影响全球艺术文化未来发展的关键议题展开建设性对话，吸引逾千名来自本地、中国内地、亚洲和海外参与者。为配合西九演艺中心将于2027年开幕，今届亦新增表演艺术专题讨论环节。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦

