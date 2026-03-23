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香港邮政4.13起调整主要邮费 本地30克或以下邮费加价2毫至$2.4 即睇空邮/平邮最新价钱！

社会
更新时间：11:35 2026-03-23 HKT
发布时间：11:35 2026-03-23 HKT

香港邮政今日（23日）宣布，将于4月13日起调整主要邮费。在投递信件方面，有关基本级别邮费调整大致如下：

  • 本地信件：30克或以下的邮费由现时2.2元调整至2.4元；
  • 空邮信件：20克或以下寄往中国内地和台湾的邮费由现时3.7元调整至3.9元，而寄往其他地区的邮费由4.0至5.5元调整至4.2至5.8元不等；以及
  • 平邮信件：20克或以下寄往中国内地、澳门和台湾的邮费由现时2.8元调整至3.0元，而寄往其他地区的邮费由3.5至5.3元调整至3.7至5.6元不等。

约九成空邮邮件邮费加幅在五角之内

发言人说，是次调整各项邮费的幅度，大致反映自2022年9月收费调整至2026年1月的累计通胀。总体而言，超过九成的本地邮件和平邮邮件的邮费加幅在二角之内；约九成空邮邮件的邮费加幅在五角之内，相信加幅对市民及商界的影响非常轻微。

航运费和终端费主要成本不断上升

香港邮政发言人说，香港邮政一直致力以合理收费向市民提供高效可靠的邮政服务。然而，为弥补不断上升的营运成本，尤其是主要成本项目包括航运费和终端费上升，香港邮政有需要定期调整邮费。

发言人表示，随着科技发展，电子通讯取代传统书信通讯，商业派递市场竞争亦非常激烈，对香港邮政的经营带来巨大挑战。香港邮政一直积极转型，致力拓展电子商贸邮件业务以增加收入及控制成本，为市民提供优质普及的邮政服务。有关邮费调整的详情，市民可浏览香港邮政网页（www.hongkongpost.hk）了解详情。

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