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2元乘车优惠︱4.3起调整为「两蚊两折」票价高于$10变「两折」政府：受惠对象不变

社会
更新时间：10:37 2026-03-23 HKT
发布时间：10:37 2026-03-23 HKT

政府今日（23日）宣布，由2026年4月3日起，政府长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划（2元优惠计划）由2元划一收费调整为「两蚊两折」，即成人票价低于或等于10元，受惠人士维持缴付2元车费，而成人票价高于10元则受惠人士须缴付成人票价的两折，转乘车程同样适用。

实施「两蚊两折」安排后，2元优惠计划的受惠对象维持不变，合资格受惠人士可使用乐悠咭或「残疾人士身分」个人八达通继续享受乘车优惠。

成人票价 2元优惠计划下受惠人士须缴付的车/船费
$10或以下^ $2
$10以上 成人票价的「两折」*

^如适用于受惠人士的票价低于$2，受惠人士只须缴付该票价。

*以四舍五入方式调整至最接近的一毫。

孙玉菡：「两蚊两折」提升计划可持续性 

劳福局局长孙玉菡表示，2元优惠计划旨在鼓励长者及合资格残疾人士参与社区活动，从而建立关爱共融的社会。「两蚊两折」方案保留了政策原意，并在提升计划的可持续性和减低对受惠人士影响之间取得平衡。

4.3起派驻服务大使协助市民及解答查询

政府将会推出一系列宣传，让合资格受惠人士了解「两蚊两折」安排，包括推出电视宣传短片及电台广播、于主要公共交通网络及为长者和残疾人士提供服务的地区网络张贴宣传海报及派发宣传单张、在公共交通工具展示广告。劳福局今日也为全港18区区议会议员和地区服务及关爱队伍举行两场简报会，讲解「两蚊两折」安排，以便他们协助向二元优惠计划的受惠人士宣传和解答查询。此外，政府更会于「两蚊两折」调整生效日（即2026年3月3日）起，在港铁站和公共交通交汇处等派驻服务大使协助市民及解答查询。

有关二元优惠计划的最新安排，可浏览运输署网页（www.td.gov.hk/tc/gov_public_transport_fare_concession/index.html）或致电热线1823。

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