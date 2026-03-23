每日杂志‧人物志｜创「好义住」秉公义寻家 吴家荣为无家者筑起尊严居所

住屋问题一直困扰港人，退休地产代理吴家荣近年创办社企「好义住」，为最受忽略的无家者及低收入人士提供居所。半生与楼宇打交道，昔日为糊口谋生，如今则为他人寻一张安稳睡床、造一顿窝心热饭，好让他们感受人间暖意。春日乍暖还寒的下午，他在九龙闹市的共住房屋内，诉说着藉配对住屋改变生命的宏愿，以及自身经历家庭破碎的失意往事。3年来，他见证住客与家人和解大团圆，亦遇过住客破坏规条的「激心事」；最令他鼓舞的是获多名业主响应，愿以廉价租出单位。他期盼更多有心人加入，共襄善举。

「好义住」的共住房屋位于佐敦一幢老唐楼，图为装修前的破旧模样。 受访者提供

吴家荣花近百万元将房屋大翻新，间成7房、1厅、1厨及3厕。受访者提供

「好义住」的共住房屋，位于佐敦道一幢楼龄近70年的老唐楼。市面的㓥房及板间房失修又狭迫，环境恶劣。吴家荣花近百万元把这个近千呎单位大翻新，间成7房、1厅、1厨及3厕。为提高舒适度，每房均设独立冷气、书枱、衣柜及窗户，厕所各设浴室、坐厕及洗衣机，希望住客有尊严地生活。

吴家荣在单位靠窗一角增设吧枱，让住客可以俯瞰街景，感受人气。

2022年，吴家荣与2名志同道合的友人自资创办社企「好义住」，租下现址单位。租约以3年为期，首份租约刚于去年底届满。业主是有心人，亦认同其理念，早前已续签第2份租约，「好义住」则以「二房东」形式营运，只租予单身男士。为方便管理，他们订立禁烟、禁酒、禁止女性进入房间及带外人留宿的规条。

设小吧枱唞唞气 中转站思考出路

共住房屋的理念是让住客「共住、共生」，建立人际关系，彼此支援。他特别划出客厅及靠窗小吧枱作为公共空间，让住客步出房间「放放风、唞唞气」，互相认识。至今「好义住」已接待10名住客，包括无家者、独居长者、低收入人士，以及因失业、与家人决裂或受情绪困扰的失意人。在2年的居住期内，他希望这片「有瓦遮头」能成为住客休养生息的「人生中转站」，让他们在此疗伤歇息，思考出路，再投社会。

吴家荣早年曾经历破产、妻子患病及离世的打击，深深感受家庭破碎的伤痛。他以自身体会，认为住客在寻觅居所及温饱外，更要重建心灵。平日，他在共住房屋与住客闲话家常，约吃饭、看电影，提供一对一心灵支援。他深知成果不会即时显现，但希望慢慢看到改变。

吴家荣多次探望街友，萌生办社企、提供舒适共住房屋的念头。 受访者提供

早前吴家荣邀请业主、捐助者与住客共进团年饭，祝福送暖。 受访者提供

作为虔诚基督教徒，他安排教会义工定期来访，为住客提供信仰支援。每年中秋节、冬至及农历新年等节日，他邀请业主、捐助者及义工，与住客共晋晚餐，并在群组提醒众人记得「回『家』饮汤。」住客曾经沧海，各有经历，他期望藉一顿热饭、一碗爱心老火汤抚慰心灵，送上久违的家庭温暖。

嗜赌住客改过自新获准回家团聚

千日过去，最令他鼓舞是有住客跟家人重修旧好。他称，该住客本有大好家庭，但嗜赌欠债，与家人决裂后自暴自弃出走，沦落街头。当时对方获安排入住佐敦共住房屋，经多番对话及开导，他发现对方已觉悟前非，重新振作，努力戒除赌瘾，并找寻工作，慢慢清还债务。

一年半后，对方找他解除租约。他大感诧异，追问下才知对方已跟妻子和好，获准回家。道别一刻对方感慨说，「露宿街头时，没想过有回家的一天。」重述经过他亦动容落泪，该住客的经历更令他坚信「重建心灵」才是治本方法。

吴家荣早前获红十字会颁发「香港人道年奖」。 受访者提供

曾有居于「㓥房」的准住客到来参观，形容「由地狱去到天堂」。他称，这些赞誉是无形的鼓励。不过，他亦曾揭发住客违规带女子「过夜」，立刻终止租约，勒令迁出。

人们常说，港人功利市侩，但他指也不乏良心业主。去年，他曾接获老业主来电，称愿意廉价租出深水埗唐楼单位，亦有业主表示可以免费提供单位，供他们扩展营运，教他感动不已。

吴家荣指，市面部分二房东「赚到尽」，将失修破房出租予基屠。 受访者提供

吴家荣本是地产公司东主，2019年选择退休及移民。他把股权售予公司拍档，其后遇上疫情未能成行。期间，他应教友邀请，为基督教关怀无家者协会的「禧房」住屋项目提供意见，并协助物色物业。

良心业主免费提供单位供营运

他随义工多次探访露宿街头的无家者，及居于「㓥房」及板间房的基层街坊后，留意到居住环境恶劣，当中部分无家者虽有工作，但收入微薄，不甘心租住非适切住所，宁愿流落街头，更发现市面部分「二房东」以「赚到尽」心态营运，不花分毫维修改善，遂萌生办社企营运共住房屋的念头。

取名「好义住」，他希望名称有居住元素，让人一看即明，其中「义」字代表「公义」，以示他及伙伴秉持公义，以合理租金提供宜居居所的心志。

半生与楼宇打交道，退休后重操故业，为基层市民寻家，更添意义。他不讳言，最无奈是看到住客于居住期满后，需租回市面的劣质㓥房。现时，他与私人公司商讨免息贷款，盼能启动更多新项目，当房间数量增加便可延长住客的居住期，令更多人受惠。

深信人生有take 2 破产丧妻历谷底东山再起

吴家荣是虔诚基督徒，深信人生有第二次机会。过去20多年，他先后经历破产及妻子去世的人生低潮，尝过家庭破碎的伤痛，亦遇上生意东山再起及再婚的机会，于绝处重生。他以此理念推动「好义住」的共住房屋，盼助曾经迷失的无家者及基层街坊展开新生活。

吴家荣与第二任妻子志趣相投，喜欢行山远足。 受访者提供

吴家荣早年任职地产公司高层，事业一帆风顺，但金融风暴及「沙士」疫症爆发，楼市大跌令其物业变成负资产，负债累累。2004年初他正式破产，同年妻子患病不适。破产令届满后，他与友人合资经营地产公司，刚巧遇上2008年起的地产市道升浪，生意蒸蒸日上，「侥幸赚回之前失去的一切。」可是其妻病情未见好转，并于2014年去世，妻子离逝成了他的锥心之痛，「无家的感觉很难过」。

回顾半生起伏，得失只差一线。他感谢上天慷慨赋予另一次机会，让他遇上志趣相投的现任妻子，重拾家庭温暖。作为虔诚教徒，他切身体会获得「第二次机会」的重要性，故推己及人。来到人生下半场，他直言创办「好义住」正是秉承此信念，希望为无家者及基层街坊提供改变生命的机会。

记者：关英杰