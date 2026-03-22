1230人启德体育园合奏《千簧和鸣》刷新世界纪录 文体旅融合吸引全球目光

由香港中乐团主办的「国际笙簧节2026」今日（22日）于启德体育园举行「笙生不息 — 千簧和鸣」笙簧马拉松暨黄昏户外音乐会，下午先举行笙簧马拉松，黄昏时份则由海内外笙簧乐手同台演奏香港作曲家伍卓贤创作的《千簧和鸣》，并以1,230人成功刷新「最大规模的簧鸣乐器合奏」的健力士世界纪录。今日天朗气清，启德体育园上空更上现「凤凰展翅云」。

蔡健斌：文体旅深度融合最佳示范

文化体育及旅游局体育专员蔡健斌致辞时表示，启德体育园自去年开幕以来，短短一年已举办逾200日体育盛事，上星期更获《时代杂志》评为全球100个最佳旅游胜地之一，成为香港唯一入围地点。

他称，今次活动是文体旅深度融合的最佳示范，香港中乐团广邀中西方各类簧片乐器爱好者表示，活动更以马拉松形式进行，虽然参加者不用进行40多公里的长跑，但活动体现了体育元素如何融入文化和音乐表演，如此大规模的乐器合奏，更是一场「耐力与技术的双重考验。活动透过全球直播，让海内外知音人同步欣赏，令全球各地更多人认识启德体育园，特别是园区的可塑性。

10岁童热爱中国文化学中乐

来自贵州苗族的凯里学院芦笙乐团获邀来港表演，成员杨小姐及龙先生表示，他们自小学习芦笙、芒筒，今次首次来港心情兴奋。「芦笙是我们的传统民族乐器，男生吹芦笙，女生跳芦笙舞，由老一辈代代相传，小孩从学走路便开始学」。龙先生称，能够带着民族乐器来港感到自豪，形容今次活动是一种文化传承，「将民族乐器带到这里，也看到不同文化，互相交流。」

特意为参加今次活动而学习笙的10岁Sunny表示，因热爱中国文化而选择学习中乐，本身亦有学习敲击乐，平时喜欢阅读历史书，「觉得笙好特别，是中国文化；相比敲击乐，笙要注意音准，敲击乐则要数拍子」。他称能够参加活动既开心又紧张，虽然过去曾参加校内比赛，但今次在户外、在陌生人面前演奏仍感紧张，「好惊自己吹唔到」。虽然演奏时有点「弹错」，但身旁有同学相伴便放松下来，日后会继续学笙。

参加者年龄囊括4至87岁

是次活动有来自韩国、中国内地、香港及台湾等30个城市，约251间学校、团体和机构参与，合共超过1,000名4岁至87岁参加者报名，其中超过一半为20岁以下。

笙簧马拉松于下午举行，参加者分成八组，分别演奏笙、芦笙、葫芦笙、葫芦丝、口琴、风笛及芒筒等多种簧片乐器，以马拉松形式围绕启德主场馆外围，演绎多首中西方曲目。其后，乐团于东营草地举行户外音乐会，演出曲目包括《闯将令》、《彩云追月》、《娱乐升平》、《电视主题曲组曲》、《太平山下不夜城》、《送我一枝玫瑰花》及《威廉·泰尔》序曲选段。

压轴环节由乐团联同来自北京、上海、贵州等地的著名笙演奏家及马拉松队伍，共同首演伍卓贤创作的《千簧和鸣》，成功以1,230人挑战健力士世界纪录「最大规模的簧鸣乐器合奏」。

记者：何姵妤

摄影：陈浩元