华润隆地首办「华润隆地跨海跑．嘉年华」 逾3000健儿参加推动健康生活

华润隆地有限公司今日（22日）举办首届「华润隆地跨海跑．嘉年华」，以「海景跨海跑」为题，宣扬健康生活重要性，吸引超过3,000人参加。活动邀请到民政及青年事务局局长麦美娟、海关关长陈子达、恒基地产执行董事黄浩明，以及华润隆地董事长张伟等担任主礼嘉宾，连同担任运动大使三届亚运单车赛金牌得主黄金宝，一同为10公里赛事鸣枪起跑。

赛事贯穿多个将军澳标志景点

活动包括「10公里个人跑及企业跑」、「5公里个人跑及企业跑」、「1公里家庭跑」及「1公里宠物跑」。赛事贯穿多个将军澳标志景点，参加者由将蓝公路花园出发，经跨湾大桥及将军澳南海滨长廊至Brim28蓝塘汇为终点，让参加者感受将军澳海滨的悠闲氛围。将军澳南公园篮球场同时亦设有多个互动游戏摊位及表演节目，完成赛事后参加者可欢度悠然自得的周日。

是次活动所有收益在扣除行政成本后，将捐助「润爱同行」慈善项目，推动长者家访、社区活动、资源派发等长者支援及社区关怀工作。

首届「华润隆地跨海跑‧嘉年华」获超过3,000位跑手参加。