全球人才高峰会周顺利举办 人才办陈海劲：加强全球推广下月访荷兰

香港人才服务办公室（人才办）举办的「全球人才高峰会周」（高峰会周），两大重点活动「国际人才论坛」和「机遇汇人才博览展」上周刚圆满结束，衞星活动将持续至本月底。人才办总监陈海劲受访时表示，两日活动超过1万 人次参与，全球观看直播更超过17万人次，超出预期，海内外专家的分享有助各界在AI时代掌握教育、科技与人才一体化发展的趋势，了解未来职场变化，下月将到荷兰推广，继续招揽全球人才来港发展。

陈海劲指出，今届高峰会周云集全球政商学界顶尖嘉宾，阵容较上届更为国际化，讨论焦点更具前瞻性，期望能为全球人才描绘人工智能时代的未来职场。他又表示，上周的「国际人才论坛」和「机遇汇人才博览展」，成功吸引众多对未来人才趋势或落户香港有兴趣的人士参加，线上线下的参与人数都超出预期。撇除香港及内地，超过一成的参加者来自海外，期望借此国际人才盛事树立标杆。

持续海内外推广下月赴荷兰

政府将全面配合国家「十五五」规划，建设国际高端人才集聚高地，并巩固香港作为国际金融、航运、贸易及创新科技中心的地位。陈海劲指出，人才办正担当前锋角色，透过外访及社交平台多元推广，把香港的独特优势、无限机遇，以及各项人才入境计划带到全球，同时人才办亦是来港人才最强后盾，与近百家合作伙伴携手协助来港人才尽快适应，长远留港发展。

陈海劲续说：「我们的步伐不会停下来，高峰会周完成后，我下月将会带同企业代表和来港人才到访荷兰，连系多间合资格大学，并举办推广活动，吸引当地金融及创科等领域的年轻人才投身香港，寻找发挥的机会。」

今届「国际人才论坛」更特别邀请了2010年诺贝尔经济学奖得主Christopher A. Pissarides教授发表主题演讲，他分享时指出，人工智能的应用并非为了取代人力，而是提升其能力及促进生产力增长，寄语要应对这技术转型，企业必须大力推动终身学习，协助人才为未来做好准备。他认为如香港能善用大湾区在创科硬件及工业人工智能方面的枢纽优势，将可吸引更多年轻人才加入，建设为国际创新科技中心。