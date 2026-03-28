清明节｜九巴设12条特别路线 全港多区分阶段封路或改道 一文睇清交通安排

清明节（4月5日）将至，九巴加设12条特别路线往返坟场，城巴和屿巴亦特设多条路线，方便市民前往扫墓。港九新界多个坟场附近将分阶段实施特别交通安排，包括封路、改道及暂停使用停车位。特别交通安排实施期间，所有违例停泊车辆将会在没有事前警告的情况下被拖走或重复票控。《星岛头条》整合有关资料一文睇清。

九巴将于清明节期间，于特定日子特设12条特别路线，便利市民往返钻石山坟场、将军澳华人永远坟场、圆玄学院、荃湾华人永远坟场、曾咀灵灰安置所及和合石坟场。

1. 钻石山坟场及灵灰安置所

路线 服务日期 开出地点及服务时间 全程车费 3S 4月4及5日 钻石山站（龙蟠街）开（循环线）︰

08:00 – 17:00 $5.7

2. 将军澳华人永远坟场

因应通往将军澳坟场道路于3月29日、4月5及12日全面封闭，当日全面封闭，路线14S当日将不会提供服务。

路线 服务日期 开出地点及服务时间 全程车费 14S 3月28日； 4月3、4、6、7、11、18、19、25及26日； 5月1日 油塘开（循环线）︰

07:00 – 17:25 $5.7

3. 东普陀、西方寺及圆玄学院

为方便市民往返西方寺，路线32P将新增上角山路（往圆玄学院方向）/西方寺（往荃湾（青山公路）方向）分站。

路线 服务日期 开出地点及服务时间 全程车费 32P 3月28及29日； 4月3至5及12日 荃湾（青山公路）开︰

08:45 – 16:00 圆玄学院开︰

09:15 – 16:45 $6.9

4. 荃湾华人永远坟场、葵涌灵灰安置所

路线 服务日期 开出地点及服务时间 全程车费 38S 3月29日； 4月5及12日 葵芳站（葵仁路）开︰

07:15 – 17:30 荃湾华人永远坟场开︰

07:30 – 18:00 $8.1

5. 曾咀灵灰安置所

由市区出发的乘客，可于屯门公路转车站转乘路线52S往返曾咀灵灰安置所，指定路线组合更可享有高达8元转乘优惠。详请可查阅路线52S宣传单张及「八达通及电子支付巴士转乘计划」页面。

路线 服务日期 开出地点及服务时间 全程车费 52S 3月29日； 4月3至7及12日 屯门公路转车站（屯门方向）开：

08:00 – 15:00 曾咀灵灰安置所开︰

09:00 – 17:30 $20.1 56S 屯门站开︰

07:50 – 15:50 曾咀灵灰安置所开︰

08:50 – 17:30 $18.2

6. 和合石坟场及灵灰安置所

路线70S来回方向将增设青沙公路转车站，便利乘客转乘往返九龙西、青衣或大屿山；往红磡站方向亦会改经美孚转车站及长沙湾道。路线73S来回方向将于3月29日、4月3、4、6、7及12日增停和合石（铭贤路），便利乘客往返和合石坟场。

路线 服务日期 开出地点及服务时间 全程车费 73S 3月29日； 4月3、4、6、7及12日 增停和合石（铭贤路）站 粉岭站转车站（百和路）开：

08:30 – 17:00 和合石（桥头路）开：

09:00 – 17:30 $5.6 4月5日（清明节正日） 粉岭站转车站（百和路）开：

08:00 – 17:00 和合石（桥头路）开︰

09:00 – 17:30 61S 4月5日（清明节正日） 屯门市中心开︰

08:15 – 14:15 和合石（铭贤路）开︰

11:00 – 17:00 $22.9 70S 红磡站开︰

07:00 – 13:00 和合石（铭贤路）开︰

08:40 – 17:00 $22.5 74S 平田开︰

07:00 – 14:00 和合石（铭贤路）开︰

08:30 – 17:00 $23 76S 粉岭站转车站（百和路）开：

08:00 – 17:00 和合石（铭贤路）开︰

08:30 – 17:30 $5.6 279S 长青开︰

07:00 – 15:00 和合石（铭贤路）开︰

09:30 – 17:00 $23

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城巴将于清明节期间增设特别路线，方便乘客前往南区各坟场，多条路线亦会有临时服务安排。

城巴 X9 号线将于4月5日（清明节），加开由石澳往中环（天星码头）的班次；13条路线于清明节期间，在环翠道将有临时改道措施及临时巴士站安排，包括 8H、8X、 81、82、106、118、606、606X、682、694、780、780P 及 A12 号线。清明节期间柴湾会有封路及改道措施，巴士服务或会因应实际情况作出调整。

1. 388 号线来往柴湾站及柴湾坟场（歌连臣角）

日期 服务时间 班次 车费 3月15日 10:00 – 14:00 30分钟 $10.3 3月21日 09:00 – 14:00 20-30分钟 3月22日 20分钟 3月28至29日；

4月3至4日 09:00 – 16:00 15-20分钟 4月5日（清明节） 08:00 – 18:00 6-30分钟 4月6至7日 09:00 – 16:00 15-20分钟 4月11至12日 09:00 – 14:00 15-30分钟 4月18日至19日 10:00 – 14:00 30分钟

2. 389 号线来往筲箕湾站及柴湾坟场（歌连臣角）

日期 服务时间 班次 车费 3月22日 09:00 – 14:00 20分钟 $11.2 3月28至29日；

4月3日至4日 09:00 – 16:00 15-20分钟 4月5日（清明节） 08:00 – 18:00 6-30分钟 4月6至7日 09:00 – 16:00 15-20分钟 4月11至12日 09:00 – 14:00 15-30分钟

3. 347 号线来往金钟（西）及香港仔

该路线途经香港华人基督教联会薄扶林道坟场（域多利道入口）及香港仔华人永远坟场。

日期 由金钟（西）开车 班次 车费 4月3、4及6日 09:00 – 15:00 20-30分钟 $11.5 4月5日（清明节） 08:00 – 16:30 10-20分钟 4月7日 10:00 – 14:00 30分钟

4. 971R 号线来往数码港及旺角（弼街）

该路线途经香港华人基督教联会薄扶林道坟场（域多利道入口）。

日期 由数码港开出 班次 车费 4月3、4、6及7日 09:40 – 15:00 25-30分钟 $20.4 4月5日（清明节） 09:40 – 17:30 15-20分钟

5. 33X 号线来往数码港及筲箕湾

该路线途经香港华人基督教联会薄扶林道坟场（薄扶林道入口）。

日期 来回方向 车费 3月28及29日； 4月3日至7日； 4月11及12日 增设薄扶林道坟场站 薄扶林道坟场站往数码港

$8.8 薄扶林道坟场站往筲箕湾

$13.1

部分路线将于上述日子实施临时安排，中环（交易广场）及金钟（西）巴士总站亦会实施临时安排。

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为方便市民前往梅窝礼智园坟场及东涌道18区坟场，屿巴4月5日（清明节）分别开设两条特别线，7S由梅窝码头来往梅窝礼智园坟场（经梅窝旧墟），34S由东涌达东路来往东涌道18区坟场循环线（经逸东邨）。

1. 7S 梅窝码头来往梅窝礼智园坟场（经梅窝旧墟）

日期 服务时间 班次 车费 4月5日（清明节） 由梅窝码头开：

09:00 – 14:30 每30分钟一班 $6.4 由礼智园坟场开：

09:15 – 14:45

2. 34S 东涌达东路来往东涌道18区坟场 循环线（经逸东邨）

日期 服务时间 车费 4月5日（清明节） 由东涌达东路开：

08:45、09:15、09:45、

10:15、10:45、11:15、11:45、12:30、13:15 $5.1

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柴湾

连接连城道以东的歌连臣角道，直至4月26日每日上午7时至下午3时，除持许可证车辆外，禁止私家车及轻型货车驶入。

第一阶段封路将于3月、4月的多个周末及公众假期实施，连城道、歌连臣角道及附近支路将于上午7时至下午5时封闭，部分专营巴士、专线小巴、的士及持许可证车辆可获豁免。

第二阶段封路将于4月5日（清明节正日）实施，届时封路范围与第一阶段大致相同，但对的士的限制会更严格，环翠里亦会封闭。

薄扶林及香港仔

薄扶林：介乎域多利道与碧荔道的金粟街，将于3月至4月的周末及公众假期，每日上午7时至下午5时30分改为单程南行；位于域多利道近金粟街的四个收费表停车位（收费表编号3941A、3941B、3942A和3942B）将于指定日子暂停使用。

香港仔：通往香港仔华人永远坟场的贝璐道及支路，将于3月至4月的周末及公众假期，以及清明节正日分时段封闭。

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将军澳

通往将军澳华人永远坟场的高超道，将于3月至5月期间的多个周末及公众假期，每日上午5时30分至下午6时封闭，九巴14S线及持许可证车辆除外。在3月29日、4月5日及12日，封路时间将延长至晚上8时，并改为全面封闭。

钻石山

于3月及4月的多个周末及公众假期，每日上午7时至下午6时，通往火葬场及思亲堂的通道将会封闭，灵车及送殡车辆除外。毓华街、蒲岗村道及丰盛街一带亦有多项改道措施。位于介乎钻石山殡仪馆与中电变电站的未命名道路的收费表停车位；以及位于毓华街近毓学里及蒲岗村道近斧山变电站的电单车停车位将暂停使用。

长沙湾

永明街及通往圣辣法厄尔天主教坟场的道路，将于3月及4月的多个周末及公众假期，每日上午7时至晚上7时封闭。位于汝州西街、大南西街、介乎汝州西街及大南西街的琼林街，以及介乎汝州西街及大南西街的永康街的所有路旁泊车位将会暂停使用。

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和合石

于3月及4月的多个周末及公众假期，桥头路、铭贤路及和家楼路等将于上午6时至下午5时封闭，部分巴士路线及持许可证车辆除外。和兴路、百和路附近的多个停车场及路边泊车位将暂停使用。

沙岭

罗湖道及沙岭道将于3月及4月的多个周末及公众假期，每日上午6时至下午6时封闭，当地居民及持许可证车辆除外。

屯门

曾咀灵灰安置所：稔湾路部分路段将于3月及4月的多个周末及公众假期，每日上午7时至晚上7时封闭，部分巴士、的士及持许可证车辆除外。

青松观：青新径及附近通道将于同时段封闭，青松观路及新福路将有单程行车安排。

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葵青：永贤街及永孝街将于指定日子封闭。

荃湾：老围路部分路段将于指定日子封闭，附近停车位将暂停使用。

沙田：下城门道、悠安街、道风山路及安兴里等将分时段封闭。

大屿山：东涌道近石门甲道的封闭路段将于4月初部分日子临时开放。

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