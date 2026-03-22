升级并校︱蔡若莲：只为守住学校数量 将扭曲教育生态 研促成「强弱」学校合并

针对近期15所小学在小一派位获派「零班」，教育局局长蔡若莲今日（22日）在电视节目《讲清讲楚》表示，虽然发展高质量教育时不能太急进，但认为办学团体不能等到零班时才去思考怎样去抢非本地学生，直言若学校系统不够竞争力，反问「你攞咩同人哋抢？」至于小一开班16人的「开班线」，她表示本届政府任期内将维持不变，亦会在政府未来「五年规划」当中将学龄人口下降问题一并考虑在内。

「弱校」不被接纳？蔡：研促成「强弱」合并升级

现实中，部分只有一班的学校会被形容为「弱校」，未必有其他学校愿意合并。被问及会否未必批准弱校之间合并，蔡若莲则指，需视乎学校能否给予学生稳定、可持续的学习环境，否则会再看能否与同区或跨区其他学校合作，产生不一样的化学作用，不过也明言「唔会话1+1我哋就一定唔谂」。她又指，正思考新方法，吸引大校与他们合并，促成「强弱」小学合并升级，举例目前一些只能「挂三班」，假设合并后则可「挂多啲」。

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升级并校︱蔡若莲：勿等到零班无选择才想办法 合并是为「升级」而非「救校」

长远冀学校自愿将规模扩大 提升教学质素

至于单头学校难合并的问题，蔡若莲希望学校在只余两班时已应考虑升级合并，指学校规模变大能增加稳定性，学生学习经历、群育发展等都会更好。她举例，「2+2」即一级四班，资源和教学团队又更加壮大。长远而言，她冀学校自愿将规模扩大，但也称会按实际情况考虑，并非「佢一交上嚟我哋就即刻批」。她强调在「升级合并」过程中，一定是要提升学校规模和教学质素，而非只为生存、守住学校而去合并。

不能为守住学校而不发展具特色、具规模学校

就15所获派「零班」的学校，蔡若莲指当局提出包括合并、开办私立班级或停办等多个选项。她表示，虽然校方情感上有所不舍，但普遍理解当前学龄人口结构性下降的现实，正积极与办学团体及学校内部商讨，选择最适合学校发展方案。她预计五月会公布学校商讨后的最终方案是否可行，「再拖就会影响新学年开展」。

她强调，过去十年用尽方法放松，目前已「褪无可褪」，认为不能永远为守住学校数目而不发展香港具特色、具规模的学校，坦言再这样下去，「就开始扭曲教育嘅生态」、不利学生学习。她指目标应是令到香港教育生态更活泼、有活力、有竞争力。