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天气︱准备转季！天文台料周三起日间炎热 多区冲破30度

社会
更新时间：12:46 2026-03-22 HKT
发布时间：12:46 2026-03-22 HKT

【天文台/天气/回暖】春分过后，本港天气逐渐回暖。天文台预测，本周中后期日间炎热，周三（25日）市区气温将介乎22至28度，新界多区更会冲破30度。

天气︱周三新界多区冲破30度

天文台九天天气预报显示，明日起天气逐渐和暖，气温介乎21至27度，至周三（25日），预计最高温度升至28度，当中上水、打鼓岭两地下午料高达31度，石岗亦预计达30度。此外，本周中后期日间天气仍然炎热，周五、六气温均介乎22至28度，新界日间多区高见30度。

天文台：受低压槽影响 下周初华南有几阵骤雨

天文台表示，随着位于南海北部的高空反气旋逐渐增强，未来两三日华南沿岸天色大致良好。而一道云带会在星期四影响广东沿岸。预料本周后期广东地区风势微弱，日间炎热。受一道低压槽影响，下周初华南会有几阵骤雨。

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