《全民造星III》参赛医生苏浚祈涉网上晒急症室抢救病人相片 医管局 : 会检视事件
更新时间：20:12 2026-03-21 HKT
发布时间：20:12 2026-03-21 HKT
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一名疑属仁济医院急症室的医生，近日在个人社交平台instagram限时动态发布一张在急症室为病人电击抢救的相片，并写着「久久一遇的Cardioversion（电击整律术）全部入晒来睇我电人」。有关相片其后在网上疯传，惹起是否有违反医生专业操守的关注。据悉涉事医生疑是曾参加ViuTV选秀真人骚《全民造星III》的「靓仔医生」苏浚祈（Jensen）。
医管局 : 如发现有员工违反规定 会转交相关监管机构跟进
医管局今日（21日）回复本网查询时表示，九龙西医院联网非常重视保障病人私隐，所有员工必须严格遵守相关规定，以保障病人私隐不受侵犯。联网绝不容许员工，以任何形式泄露病人私隐的行为。联网会检视事件，如果发现有员工违反规定，会根据既定人事程序处理，有需要时转交相关监管机构跟进。
根据网民上传的截图显示，涉事医生IG名称为「sojendr」，在其IG限时动态发布一张背景为医院急症室内急救房的相片，并有多名医护人员在场围着正接受抢救的病人，该医生并留言称「久久一遇的Cardioversion（电击整律术），全部入晒来睇我电人」。有关截图在网上被传开，引来多人留言热议，有网民指有关相片应是有人拍摄该医生进行抢救时的相片并传予他，他再将相片上载网上。涉事医生事后已将该帖文及相片删除。
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