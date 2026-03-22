复活节好去处2026｜一连5日公众假期 一文睇清十大主题活动 猎蛋奇兵/复活平衡车/弹床天地（附活动详情）

复活节好去处2026｜2026年复活节长假期将至，今年连同清明节，有连续5日的「红日」假期，全港各区均推出多元化的主题活动。《星岛头条》精心整理10个复活节好去处，涵盖西九家FUN艺术节、故宫古埃及过夜体验、愉景湾猎蛋游戏等，供读者参考！

第三届「西九家FUN艺术节」于2026年3月19日至4月12日在西九文化区举行。艺术节邀请了来自澳洲、西班牙、英国及本地的艺术家，带来超过120场精彩节目。其中，英国巨型互动装置《梦游喵境》更是首次在亚洲展出，市民可亲身感受其独特的呼噜声与心跳。其他活动还包括「粤剧身段工作坊」、「家Fun派对」及「家Fun演出」等。

日期 ：2026年3月19日至4月12日

：2026年3月19日至4月12日 地点：九龙西九文化区艺术公园、自由空间及戏曲中心

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香港故宫文化博物馆将于2026年4月2日至3日，为6至12岁的儿童（须由成人陪同）举办古埃及主题历奇亲子夜。参加者将在古埃及猫女神巴斯特的带领下，透过传统游戏及角色扮演，探索金字塔与圣书体的奥秘，展开一场沉浸式冒险。

日期 ：2026年4月2日至4月3日

：2026年4月2日至4月3日 时间 ：4月2日下午6:00至4月3日上午11:30

：4月2日下午6:00至4月3日上午11:30 地点 ：故宫学堂（地下低层）崇文馆

：故宫学堂（地下低层）崇文馆 费用 ：儿童及成人陪同者均为港币$1,300；另设有套票组合。

：儿童及成人陪同者均为港币$1,300；另设有套票组合。 活动时间表： 2026年4月2日（星期四） 下午6时至6时30分 遇见猫神巴斯特（报到） 下午6时30分至7时15分 古埃及守则解码 下午7时15分至10时30分 寻找萨卡拉宝藏及夜游古埃及（专属观展时间） 下午10时30分至11时 准备就寝 下午11时30分 沉睡中的法老 （关灯） 2026年4月3日（星期五） 上午8时至8时30分 准备迎接太阳神拉 上午8时30分至9时15分 早餐 上午9时15分至11时30分 尼罗河大冒险 上午11时30分 历奇结束

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第19届「愉景湾沙滩猎蛋奇兵暨嘉年华」将于2026年4月3日至4日回归。3至10岁的小朋友可在大白湾沙滩上寻找色彩缤纷的复活蛋。凭「猎蛋通行证」更可免费畅玩巨型充气弹床城堡及游戏摊位。

日期 ：2026年4月3日至4月4日

：2026年4月3日至4月4日 时间 ：上午10:30至下午6:30

：上午10:30至下午6:30 地点 ：大白湾沙滩

：大白湾沙滩 费用 ：猎蛋通行证$298/位；套票$398/位

：猎蛋通行证$298/位；套票$398/位 相关活动：愉景湾广场同期设有充气乐园，愉景北广场亦设有复活蛋打卡乐园。

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黄金海岸将于2026年4月3日至6日举办「黄金海岸寻蛋乐」。活动在超过5万平方呎的草坪上设置9大畅玩区，包括焦点活动「寻蛋乐」、「遥控挖泥车掘蛋大作战」、「大型滚蛋之旅」及「复活迷宫阵」等多个嘉年华游戏与特色工作坊。

日期 ：2026年4月3日至4月6日

：2026年4月3日至4月6日 时间 ：中午12:00至下午6:00

：中午12:00至下午6:00 寻蛋乐时段 ：按年龄组别（3-10岁）于不同时段开始

：按年龄组别（3-10岁）于不同时段开始 票价：$50起

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合和商场将联同平衡车著名品牌STRIDER HK及欢乐天地携手于商场三楼中庭，带来「怪兽复活平衡车x欢乐天地弹床天地」。STRIDER HK为各位小车手提供平衡车体验活动，小朋友可以于安全环境以及专人指导下，体验驾驶平衡车。商场更设有复活节限定吹气弹床，让小朋友放电。

日期：4月1日至4月12日

时间：下午1：00至晚上7：00（每节活动20分钟）

地点：湾仔合和商场3楼中庭

平衡车参加者年龄：2至8岁小朋友

票价：$40起

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由即日起至2026年4月19日，马鞍山MOSTown新港城中心设有「复活岛最勇登山队」主题历险弹床游乐区。这个全长超过30米的丛林主题弹床，是全港首个结合完整故事线与多重感官特效的沉浸式体验。

日期 ：即日起至2026年4月19日

：即日起至2026年4月19日 地点 ：MOSTown新港城中心L2天幕广场

：MOSTown新港城中心L2天幕广场 开放时间 ：平日中午12:00至晚上8:00；周末及公众假期上午11:00至晚上8:00

：平日中午12:00至晚上8:00；周末及公众假期上午11:00至晚上8:00 票价：$58起

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iSQUARE国际广场与本地零食品牌珍珍薯片合作，于2026年3月28日至5月10日（逢星期六、日及公众假期）举办「脆爆开心天地」。现场设有3大玩乐区域，包括3.5米高的「友脆」弹床乐园及「快脆」碰碰车，而三大薯仔萌友亦将全球首次登场。

日期 ：2026年3月28日至5月10日 (逢星期六、日及公众假期)

：2026年3月28日至5月10日 (逢星期六、日及公众假期) 时间 ：下午1:00至晚上7:00

：下午1:00至晚上7:00 地点：iSQUARE国际广场3楼iFUNCTION

活动详情

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为让小朋友预备日后投身职场，挪亚方舟于2026年4月3日至4月12日（逢星期六、日及公众假期）举行「职感实验室」主题活动。小朋友可化身「梦想实习生」，穿上消防员、太空人、厨师等职业服饰，在6个职能体验区中完成挑战。

日期 ：2026年4月3日至4月12日 (逢星期六、日及公众假期)

：2026年4月3日至4月12日 (逢星期六、日及公众假期) 时间 ：上午10:00至下午6:00

：上午10:00至下午6:00 地点 ：香港新界马湾珀欣路33号

：香港新界马湾珀欣路33号 票价：成人$198，小童及长者$158，宠物门票$50

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《100%多啦A梦 & FRIENDS》将以全新面貌回归，其「100%多啦A梦樱花节」春日体验店于2026年4月3日至19日登陆铜锣湾希慎广场。现场设有期间限定店、手作区、主题自拍亭及互动游戏摊位，是粉丝们复活节的打卡好去处。

日期 ：2026年4月3日至4月19日

：2026年4月3日至4月19日 地点 ：铜锣湾希慎广场

：铜锣湾希慎广场 地面：期间限定店，发售多款主题纪念品，并配备主题自动贩卖机及扭蛋专区。

一楼：多啦A梦手作区，粉丝们可亲自挑选包括多啦A梦法宝、数字及英文字母在内的刺绣章，制作专属的布质吊牌锁匙扣；同层还设有限定主题自拍亭及多部扭蛋机。

五楼中庭：设两个互动游戏摊位。

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沙田好运中心于2026年3月20日至4月19日举办「扮工不捣蛋EGG PARTY」。商场化身为「打工仔」的快乐避难所，设有玩味打卡位及特色市集，如「敲敲功德蛋」、「答案之书——office篇」等，为上班族提供一个放松的空间。

日期 ：2026年3月20日至4月19日

：2026年3月20日至4月19日 时间 ：上午10:00至下午6:00

：上午10:00至下午6:00 地点：好运中心L3中庭及潮人巷子

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「答案之书 – office 篇」

「敲敲功德蛋」

劳碌战马「滚」蛋

储「蛋」药大行动