香港GO PARK FIP板网球铜级赛 汇聚逾140位国际顶尖球手 决赛3.22火热上演 公众免费入场

GO PARK Sports 联同国际板网球联合会（FIP）荣耀呈献国际巡回赛事，「香港GO PARK FIP板网球铜级赛（FIP Bronze GO PARK Hong Kong）」准决赛及开赛仪式于今天（21日）举行，并于明天（22日）进行决赛。本届铜级赛作为香港首个场外击球板网球正式赛事，汇聚来自逾25个国家及地区、146名顶尖球手于西沙GO PARK。同场亦举办香港首届FIP青少年锦标赛（FIP Promises Youth Tournament），全力培育新生代板网球运动员。两项赛事均向公众免费开放，欢迎市民近距离感受世界级板网球的赛事与魅力。今次赛事一连6日，由3月17日开始于西沙GO PARK举行。

罗淑佩：期待看到更多青少年球队、运动社群和职业联赛加入板网球

文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，近年见证了板网球运动在香港蓬勃发展。参与人数显著增加，板网球场亦在香港各区涌现，而西沙GO PARK更是在各方面走在前沿。如大家所知，板网球已正式成为于今年9月在名古屋举行的第20届亚运会正式比赛项目。她相信透过世界一流的板网球设施、专业教练团队以及众多国际赛事的引入，将极大促进本地人才培养，并期待看到更多青少年球队、运动社群和职业联赛加入这个充满活力、持续发展的板网球大家庭。

罗淑佩衷心感谢新鸿基地产举办这场精彩赛事，他们一直致力于在本地及全球推广板网球运动。他们坚定的承诺和持续努力，对于确保板网球蓬勃发展并激励下一代球员至关重要。她也要感谢主办单位、教练、义工和支持者们所做出的巨大贡献，没有他们的付出，这场赛事将无法成功举办。

郭基𪸩：西沙GO PARK高规格国际赛事推动板网球普及和精英化发展

新鸿基地产执行董事郭基𪸩表示，非常荣幸能联合主办并冠名赞助国际巡回赛事「香港 GO PARK FIP 板网球铜级赛」。是次盛事成功吸引逾140位来自26个国家及地区的顶尖运动员云集香港。这不仅为全球及本地球手提供一个高水平切磋舞台，更让他们在竞赛之余，亲身体验西沙湾山峦与海岸交织的大自然美景，在香港这片「后花园」中展开一场多元运动旅程。

郭基𪸩续指，西沙 GO PARK 的板网球场地，已是第3次成功举办 FIP 国际赛事。过去几天，赛事吸引大量热情的观众，包括学生、青少年、游客及新兴体育爱好者进场观摩，现场气氛非常热烈。配合每年慈善及冠名赞助的「新鸿基地产香港单车节」，新鸿基一直致力协助特区政府推动香港的「体育＋旅游」发展。

郭基𪸩表示，希望引进更多高规格赛事，为香港及内地运动员累积宝贵的大赛经验并提升技术，同时为即将到来的2026亚运会做好充分准备。值得鼓舞的是，今次赛事中接近两成为香港及内地球手，当中更有超过四成选手成功晋身资格赛。不少本地选手均感言，难得能在港参加具备国际积分与水平的竞赛，这对他们职业发展及技术提升大有裨益。

同时，GO PARK Sports 将于今年10月举办 FIP Gold Hong Kong，这将是亚洲历来最高级别的板网球赛事之一。新鸿基期望借此发挥板网球运动风靡全球的吸引力，持续推动体育旅游经济，提升香港作为国际体育盛事之都地位。

罗易殷：主场作赛气氛热烈

板网球女子运动员罗易殷表示，今次能在香港举办国际赛事，对本地运动员和整个社群而言都是难得的机遇。赛事规格在短时间内从铜级、银级迅速迈向金级，充分反映香港板网球的关注度与竞技水平正稳步提升。她特别感谢新鸿基地产执行董事郭基𪸩鼎力支持。这一切充分展现香港举办大型国际体育赛事、推动运动旅游的专业实力 。

黄金机会见证盛事 嘉年华推融合运动与生活体验

赛事准决赛与决赛将于3月22日（星期日）中午12时至下午5时举行，免费开放予公众入场。市民可以携亲友亲临西沙GO PARK，近距离欣赏世界级选手的精彩对决，一同感受板网球带来的活力与热情。赛事期间亦会举办「板网球狂热嘉年华」，汇聚美食车、趣味摊位、运动游戏及互动打卡区等多元体验，让观众在观赛之余享受娱乐氛围。