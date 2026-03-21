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ComplexCon香港揭幕 罗淑佩笑称 : 已尽力以潮装打扮出席 冀融入展会｜Kelly Online

社会
更新时间：16:45 2026-03-21 HKT
发布时间：16:45 2026-03-21 HKT

「ComplexCon Hong Kong」将于3月21日至22日在亚洲国际博览馆开举行，文化体育及旅游局局长罗淑佩今日（21日）参与揭幕。她在社交平台表示，香港3月盛事停不了，今年已是「ComplexCon Hong Kong」 第3年举行，由Labubu之父艺术家龙家升作Artistic Director。

VIP粉丝排队选购心爱精品

罗淑佩提到，未开幕之时，VIP粉丝已纷纷排队选购心爱精品，外来粉丝很多，不少更是昨晚已开始排队。现场所见波鞋、玩具、Labubu、潮物各有捧场客。另外Jennie、Yeat和其他演出也蓄势待发。她形容活动一票难求，潮流文化威力的确强大。

罗淑佩更指，自己已经尽力以比较潮的打扮出席，希望能融入展会。

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