飞镖联合总会办第五届理事会就职典礼 邓炳强：飞镖精神与纪律部队工作同出一辙

中国香港飞镖联合总会今日（21日）于铜锣湾纪律部队人员体育及康乐会，举行「第五届理事会就职典礼暨香港纪律部门飞镖联赛2026启动礼」。参与颁奖礼的主要嘉宾包括保安局局长邓炳强、入境处处长郭俊峰、海关关长陈子达、惩教署署长黄国兴、⁠民安队处长彭颖生、警务处副处长(管理)陈俊燊、副消防总长(港岛)吴绍琨、⁠中国香港群众体育联会会长贝钧奇及医疗辅助队署理总参事陈伟权。总会副会长林奕权、主席叶嘉威、创会兼荣誉主席罗启邦、荣誉主席曾凤珠及顾问团成员等亦有出席。

邓炳强致辞时强调，团队互信与互相补位是纪律部队的珍贵特质，透过飞镖切磋可磨练意志、增强纪律、凝聚团队力量。他分享，警队飞镖会去年走进校园，向学生介绍国际规则及心理训练；惩教署则以飞镖课程提升在囚人士的专注力与纪律性，助他们重投社会。为期6个月的新一届赛事即将展开，邓炳强祝愿各参赛同事全情投入，发扬专注、坚韧、协作的精神，并祝各镖手百发百中。

总会推动四大方向 结合国家资源拓展国际交流

潘伟业致辞时感谢历届理事、教练、裁判、义工及会员的付出，让香港飞镖稳步发展。他表示，各纪律部门同事在繁重职责下仍投入训练与比赛，展现对飞镖的热诚与坚持，令人敬佩。

他阐述总会推动四大重点，扩阔群众基础，普及飞镖运动；深化专业梯队，支持精英运动员出战国际赛事；结合国家资源，提升国际竞争力；建立协作平台，推动可持续发展。

潘伟业强调，新一届理事会将以务实作风推动工作，让香港飞镖在国际舞台上展现实力，并呼吁各界继续支持，携手将香港飞镖推向世界。