新皇岗口岸采「合作查验」 过关时间大减至5分钟 年满14岁可免证刷脸通行

新皇岗口岸预计于今年内投入使用，更将实施「一地两检」。保安局昨日(20日)向立法会提交文件，联检大楼主体结构施工建设已基本完成，启用后将采取「合作查验，一次放行」的方式过关，通关时间会由以前的约30分钟，大幅缩短至约5分钟。

联检大楼主体完工 港深紧密协商启用时间

根据相关的文件，联检大楼主体结构施工建设已基本完成，港方承办商现正以「同步施工」形式在港方口岸区进行大楼内部的工程，以及安装所需设施。特区政府会继续与深圳市政府保持紧密合作，积极落实各项筹备工作，而口岸的详细启用安排和时间表，有待港深两地政府进一步商讨。

采「一地两检」新模式 旅客排队一次完成两地手续

重建后的皇岗口岸将实施「一地两检」，旅客可以在同一地点办理两地出入境手续。同时，亦会采用「合作查验、一次放行」通关模式。两地政府将在口岸边界线上各自的司法管辖区内并排设置自助及人工查验设施，旅客使用自助通道时只需排一次队、检查一次证件、核实一次身分便可通过出入境双方的查验区域及完成两地出入境手续。通关时间会较以前约30分钟，大幅缩短至约5分钟。

设134条自助通道 可「读证」及「刷脸」通关

​新皇岗口岸将设置134条「合作查验」自助通道及68个传统人工柜枱。「合作查验」自助通道会采用「读证」及「刷脸」通关两种模式，就「读证」而言，持有香港永久性居民身份证或香港居民身份证，及《回乡证》或《港澳居民来往内地通行证（非中国籍）》，并已登记内地快捷通道的香港居民；以及持有香港居民身份证及《双程证》的香港居民。内地访客方面，适用人士将包括年满七岁或以上持《双程证》及相关有效访港签注的访客。

年满14岁可登记「刷脸」

就「刷脸」而言，年满14岁的香港永久性居民和香港居民，以及年满14岁而其《往来港澳通行证》附有多次有效访港签注的内地居民，亦可在登记使用「刷脸」通关后，免出示实体证件使用自助通道。年满18岁合资格使用「刷脸」通关人士可在首次使用「合作查验」自助通道「读证」通关时，同时登记使用「刷脸」通关服务。至于14至 17岁合资格人士，在得到其父、母或法定监护人的同意后，亦可登记使用「刷脸」通关。

