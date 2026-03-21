脑膜炎双球球菌恶化速度快 24小时可致命 关日华吁如患者出现瘀斑及高烧要尽早求医

英国肯特郡近日爆发侵入性脑膜炎双球球菌感染群组，导致两人死亡，本港昨日(20日)亦新增一宗涉及三岁儿童的个案，虽然初步调查显示与英国群组无关。香港大学儿童及青少年科名誉临床副教授关日华医生警告，脑膜炎双球菌病情恶化速度极快，呼吁市民切勿掉以轻心。

脑膜炎双球球菌可在24小时内致命

关日华今早(21日)在电台节目指出，脑膜炎双球菌虽然在香港并不常见，但其最可怕之处在于感染后病情转差及导致死亡的速度非常快，曾有个案在不足24小时死亡。他引用英国当局的说话，指英国今次的爆发是「史无前例」，短时间内多人入院，更有两名身体健壮的年轻人相继死亡，足见其严重性。

B型病菌可杀人于无形 病征包括「瘀斑」状皮疹

关日华解释，脑膜炎双球菌有多种血清类型，包括A、B、C、W和Y型。他特别强调，受到B型的感染往往「杀人于无形」，致命速度极快。关日华续称，此病可引致菌血症，细菌进入血液后传到不同器官，产生很大的免疫反应，引致不同器官败死，另一种是脑膜炎，细菌入侵脑部的包膜，引致脑部发炎，两者均可致命。

他又提到，脑膜炎双球菌病征之一是出现不会因按压而褪色的「瘀斑」状皮疹，出现这种情况立即求医；然而，关日华又指并非所有个案都会出疹。其他重要病征包括高烧、剧烈头痛及颈部僵硬、性格改变亦是病征之一；患者同时也可能出现呕吐、食欲不振、神志转差、昏昏欲睡或畏光等情况。他强调，一旦出现上述病征，特别是发烧加上皮疹，就应立即前往急症室。

经飞沫传播 约10%为无症状带菌者

关日华又指，脑膜炎双球菌主要透过患者的飞沫，如口水、鼻涕传播。但有约10%是「无症状带菌者」，他们自身没有病征，却可能透过咳嗽、打喷嚏或密切接触将病菌传播给他人。他建议要预防感染，保持个人卫生至关重要。市民注意咳嗽礼仪，例如用即弃纸巾掩盖口鼻，并勤加洗手。

