现代林则徐与历史林则徐「同场」推广禁毒 邓炳强冀青年人学习逆境自强精神｜Kelly Online
更新时间：20:37 2026-03-20 HKT
发布时间：20:37 2026-03-20 HKT
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保安局局长邓炳强今日( 20日 )与禁毒专员一同出席香港电台《林则徐：虎门销烟以外》电影版社区分享会，他形容是现代林则徐和历史林则徐「同场」，跨越时空，两位都一心为打击毒品而努力。
敬仰林则徐无私的家国情怀及广阔胸襟
邓炳强于社交平台发文，指林则徐是他最敬仰的历史人物之一，除了于虎门销烟的坚定禁毒决心，他更敬仰林则徐无私的家国情怀及广阔胸襟。当年林则徐即使被流放边疆，仍然没有灰心丧志，继续带领民工开垦良田、兴修水利，福泽万民。林则徐的人生提醒后人，不论身处的地方、任职的岗位，都可以尽力于自己岗位上为国为民。
邓炳强指透过今次电影版《林则徐：虎门销烟以外》，希望青年人能够学习林则除的胸怀及担当，特别是在逆境之中，依然心怀天下、自强不息的精神。
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