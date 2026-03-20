「多元共融艺术巡礼」今起一连10日举行 孙玉菡：展能艺术家值得被世界看见

由劳工及福利局联同21个复康及社福机构合办的「多元共融艺术巡礼」，今日（20日）起一连10日于西九文化区戏曲中心举行。巡礼透过艺术展览、共融艺术表演及地区展能艺术活动等多元形式，展现残疾人士的创意与多元才能，让公众在欣赏艺术之余，以轻松方式重新思考「共融」在生活中的真正意义。劳工及福利局局长孙玉菡致辞时表示，去年巡礼首次走进戏曲中心茶馆剧场，已被视为突破，今年再进一步踏上大剧院舞台，是好大的飞跃。

孙玉菡：展能艺术家具备高水平创作能力

孙玉菡指，展能艺术家具备高水平创作能力，政府会持续透过残疾人士艺术发展基金及跨部门合作等，推动展能艺术的发展。他表示，三月是香港艺术月，有国际级活动如Art Basel等，认为展能艺术家同样值得在此期间被世界看见。

开幕典礼上，多位展能艺术家透过沙画、音乐及舞蹈演出，在舞台上展现他们对艺术的坚持与无限潜能。「多元共融艺术巡礼」期间，戏曲中心将设有多项活动，包括艺墟、艺术展览及共融艺术工作坊。艺墟将展出及售卖由残疾人士创作的工艺品及生活小物，让公众在轻松的市集氛围中，认识创作者背后的故事。

巡礼设《我眼中的香港》艺术展览

巡礼亦设有以《我眼中的香港》为主题的艺术展览，展出59件由展能艺术家创作的作品，涵盖绘画、摄影、装置及雕塑等，记录他们眼中的城市片段与情感记忆。是次展览由香港展能艺术会副主席郑婵琦策划，并设有艺术家导赏团及通达服务。巡礼期间亦将举行多场共融艺术工作坊，由展能艺术家及艺术导师带领不同年龄层的参加者，透过手作、表演或多媒体创作等形式，体验「不一样，也可以一起做」的创作过程。

郑婵琦表示，展能艺术家的创作过程虽然需要额外支援，但只要补足相关需要，他们的艺术表达与一般艺术家并无差别。创作本身对任何人都不容易，但展能艺术家之所以能坚持，是因为艺术成为他们重要的表达渠道。她表示，今次展览没有标示他们的残疾类别，是希望观众以纯粹的艺术角度欣赏作品，而非聚焦于残疾人士如何创作的层面。

香港展能艺术会副主席郑婵琦。蔡思宇摄

至于展览作品会否推出周边或商业规划，她表示暂无相关计划，强调今次展览更重要的意义，是让展能艺术家成为他们机构内的榜样，亦期望他们明年再度参与，让展能艺术在社区持续发展。

记者：蔡思宇

摄影：何君健