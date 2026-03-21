国家安全教育日｜廉署全方位打造爱国爱港团队 培养正面思维

廉署在人员入职、内部培训及晋升考试中，均非常重视国家安全，包括将《香港国安法》纳入了入职的培训课程，而常规的内部课程及晋升考试机制都加入了相关内容。廉政专员胡英明指，廉署锐意全方位打造爱国爱港团队，首要是他自己及各部门首长以身作则，例如在日常工作和不同活动上，向职员讲解国家的最新发展及所面对的挑战，冀培养出正面思维，「不要问国家或特区政府可以给予甚么，试下问问自己，可以为国家、为特区政府作甚么贡献？如何保护国家？如何保护政府？」

定期举办专题课程及讲座

胡英明亦感谢中联办过去为廉署举办多场国情研习班，而每一位参加完国情研习班的廉署人员，都会再举行内部大型分享会，向未能亲身参与研习班的廉署人员，亦能了解国家最新发展，提到今年初廉署人员参加完外交学院研习班后，亦举办了一个大型分享会，线上线下超过千名职员参与，「同事了解到国家的过往痛苦历史，分享时好多都眼湿湿。」

廉署本身亦定期举办专题课程及讲座，如「两会精神分享会」、「抗日战争胜利80周年讲座」等，每次亦有约千人参与。他提到，全民国家安全教育日当日，廉署亦邀请了港大法律学院讲座教授陈弘毅进行专题讲座；另外就「十五五」开局方面，部门亦正筹备相关专题讲座，务求职员掌握最新发展。

胡英明亦提到廉署近年与内地反贪执法机构的工作往来增加，廉署人员亦充分感受到内地执法人员对国家的热爱是非常强，「在日常互动中也感染了我的同事，有同事分享说：从没想过爱国原来如此重要！」除此之外，廉署近年积极对外发展国际关系，有职员到外国交流后回港感叹「原来香港系咁安全；有一个咁强大的国家做后盾，原来系咁好。」他指，透过职员方方面面的感想回馈，足见部门内部国家安全教育成果。

