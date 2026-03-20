本港2月份消费物价指数按年升1.7% 交通等杂项服务录增幅

政府统计处公布，2026年2月份整体消费物价按年上升1.7%，升幅高于1月份的1.1%。剔除政府一次性纾困措施后，基本通胀率为1.6%，升幅亦较1月扩大。当局指，每年首两个月的消费物价一般会受农历新年时间的影响而较为波动。由于今年农历新年在2月份，而去年则在1月份，因此2026年1月份和2月份的按年比较可能会受到某程度的影响。若以今年首两个月合并计算，综合消费物价指数按年上升1.5%，基本通胀率则为1.3%。

经季节性调整的综合消费物价指数，截至2026年2月止的三个月的平均每月升幅为0.2%，与截至2026年1月止的三个月的相应升幅相同。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，相应的升幅为0.1%及0.2%。

录得按年升幅的类别主要为杂项服务，交通升幅达4.3%。

杂项服务及交通费用升幅显著

在各类消费项目中，录得按年升幅的类别主要为杂项服务（上升4.9%）、交通（上升4.3%），以及电力、燃气及水（上升3.5%）。另一方面，录得按年跌幅的类别则为衣履（下跌3.4%）及耐用物品（下跌2.6%）。

发言人指，展望将来，随着国际油价自二月末以来因地缘政治紧张局势升温而急升，一些燃料相关的项目的进口价格压力已上升。政府正密切监察外围发展，并会采取适当回应以维持物价稳定。

