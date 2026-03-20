非洲杯｜塞内加尔遭DQ失冠 摩洛哥封王 马会：维持原有派彩安排

塞内加尔原于2025年非洲国家杯决赛中夺冠，惟非洲足协（CAF）上诉委员会本月17日裁定，塞内加尔因一度退场导致比赛中断，原决赛结果改判为东道主摩洛哥以3比0获胜。马会回复《星岛头条》查询指，将维持原有派彩安排。

非洲杯赛果改变不影响马会原有派彩安排

CAF表示，塞内加尔决赛中离场抗议，被视为放弃比赛，赛果记为摩洛哥3比0获胜。马会表示，就本届非洲国家杯原冠军塞内加尔的赛果，已于今年1月19日根据官方机构作实赛果完成派彩。按足球博彩规例，营办者一旦开始支付胜出有关锦标赛投注彩金，该锦标赛官方机构随后在相应赛事记录上所作的任何修改将不予理会。因此，马会将维持原有派彩安排。

今年1月18日进行的非洲国家杯决赛，塞内加尔在加时赛攻入致胜球，以1比0击败摩洛哥夺冠。下半场补时阶段，摩洛哥获得12码罚球，塞内加尔因不满判罚，集体返回更衣室罢赛抗议，比赛经历约17分钟中断后恢复。此举亦成为CAF推翻赛果的依据，并间接导致这场体育史上罕见的博彩「喜剧」诞生。

CAF改判的依据，来自非洲国家杯规例第82条及第84条。第82条列明，若球队在未经球证许可下，拒绝继续比赛，或在法定时间结束前离开球场，将被视为输掉比赛并被淘汰；第84条则进一步规定，违反第82条的球队自动被判以0比3落败。