英基学位贿赂案  罪成家长求情指期望孩子「赢在起跑线」而犯案

英基乌溪沙国际幼稚园54岁前行政主任于2018至2021年间，收受13名家长和1名商人贿款至少64万元，以协助其子女获得取录，其后一同被控。前行政主任承认串谋受贿等9罪后，作供指证其余14人。14名被告早前被裁定串谋受贿等罪成，其中4人今在西九龙法院求情。辩方指被告因身为母亲期望孩子「赢在起跑线」而愚蠢地犯下本案，若孩子得知母亲为了让他们能进入好学校而受牢狱之苦，必然会对孩子造成影响。暂委法官陈慧敏押后案件至3月31日判刑。

马明俊大律师代表44岁黄薏娗（前称黄咏雯）及42岁刘映均（前称刘慧德）求情指，在发生本案后出现精神问题，黄薏娗出现焦虑及抑郁症状，刘映均则因感大压力及担忧而出现焦虑症。辩方续称，二人的孩子分别患免疫系统问题及自闭症等，需要母亲的照顾。两名被告度过了非常严厉及煎熬的里程，她们已不需要再为子女安排面试等事务、故重犯机会极低。

辩方引述黄薏娗亲友求情信指，黄薏娗为家庭及孩子无私奉献。而刘映均不断为慈善公益作贡献，在惜食堂派饭、播道儿童之家送礼物，甚至在大埔火灾发生后到场协助有需要的人。辩方望法庭考虑，本案只涉及一次性付款，二人为孩子「打尖」的排位不多，其罪责及对事件带来的影响不大，故望法庭轻判。暂委法官陈慧敏关注，刘映均的犯罪情况较独特，刘映均为另一被告马贤文穿针引线，导致马贤文亦向认罪被告英基时任行政主任林珍妮行贿，马贤文共交出了30万元，当中20万元由刘映均取走了。

郭栋明资深大律师代表35岁马贤文求情指，刘映均利用马贤文渴望孩子能就读好学校的弱点，加上刘映均自身的贪婪，而不断游说马贤文交出金钱换取孩子的入学机会。辩方指，若刘映均不能从中获利润，根本不会锲而不舍地拉拢马贤文，刘映均更利用马贤文对自己的信任，而将马贤文卷入本案的漩涡之中。辩方续称，马贤文因身为母亲期望孩子「赢在起跑线」而愚蠢地犯下本案。马贤文的两名儿子仍年幼，需要马贤文的日常照顾及学业监管，若儿子得知马贤文为了让他能进入好学校而受牢狱之苦，必然会对孩子造成影响，望法庭考虑判处社会服务令，遭陈官拒绝。

37岁黄美雪的代表求情指，黄美雪并非本案的始作俑者，是林珍妮要求家长交出贿款，而黄美雪涉案的金额数目不算庞大，亦有定期进行慈善活动，望法庭轻判。

案件编号：DCCC 703/2022、DCCC 603/2023 (Consolidated)

法庭记者：黄巧儿