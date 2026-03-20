饮用水风波｜重新招标结果出炉 港岛及离岛政府部门转用Bonaqua
更新时间：16:17 2026-03-20 HKT
发布时间：16:17 2026-03-20 HKT
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港府去年爆出采购「冒牌水」风波后，政府物流署为受影响的港岛及离岛政府部门樽装饮用水重新招标。根据政府物流署资料，在3月17日批出新合约，由太古可口可乐中标，太古可口可乐亦按标书内容提供「Bonaqua」樽装水。是次合约涉及146.45万支樽装饮用水，抵仓价为港币3,192.85万元。
物流署在新标书增列多项要求，包括在过去10年的市场占有率，及必须有不少于50个销售渠道，当中至少20零售点，又要求每日配送订单能力不少于100单。若樽装水属于进口，必须符合食品进口商资格，亦要提交安全检测报告。若中标价格总额超过1,500万，投标者须通过财务审查及缴交合约保证金，并允许当局进行实地视察。
翻查资料，太古可口可乐曾在2023年中标，为九龙区政府办公室提供桶装水。
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