香港花气袭人 罗淑佩吁市民快快去维园花展打卡｜Kelly Online

为期10天的香港花卉展览今（20日）在维多利亚公园揭幕，展出约40万株花卉。有份出席开幕典礼的文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，「2026香港花卉展览」是康文署的年度巨制，由今天起「朝九晚九」开放至3月29日，呼吁市民快快去打卡。

罗淑佩在社交平台表示，今天是24节气中的「春分」，薄雾飘至，春意盎然，这个星期香港也是花气袭人，Henderson Land 在中环海滨的Flower Market 成为打卡热点，前两天她也去参观，并买了一束丝绒花延续美丽，指这正是策展艺术家CJ Hendry 的设想。而今日有另一个更大更美的花世界「2026香港花卉展览」开幕。

她指，今年的主题花是紫罗兰，它本身已经有许多不同的品种和颜色，再加上每年必备的郁金香花海，以港九新界为主题的造型布置，不同省市和国家的花卉设计，康文署分区同事的创作，各花艺学院的大型装置，和连续14年支持花展的香港赛马会主要打卡位 ，琳琅满目。

罗淑佩表示，走进这花花世界，沿途所见市民和旅客都很开心，也忙于用镜头捕捉满园春色，更有许多小朋友在写生作画。呼吁市民快快去打卡。