数码港互动招聘博览一连两日举办 提供逾2000创科职位 设AI配对平台助揾工

数码港年度旗舰活动「数码港互动招聘博览 2026」今日（20日）在数码港商场中庭CyberArena揭幕，由数码港主席陈细明、行政总裁郑松岩，联同创新科技及工业局副局长张曼莉、科技创新界立法会议员邱达根等人担任主礼嘉宾。为期两天的博览以「Set Sail Towards Your Digital Future」为主题，提供逾2,000个创科职位，并首次引入无人机足球比赛等多元互动体验，让参加者全面了解人工智能、大数据、低空经济等21个热门创科行业就业前景，助力香港发展为国际创科中心。

人才办与数码港合作「抢人才、留人才」

香港人才服务办公室总监陈海劲表示，人才办与数码港一直保持紧密合作，致力「抢人才、留人才」，针对本地、内地及海外人才开展各类宣传及招聘活动，数码港及其他企业亦经常参与其中，双方是良好的合作伙伴。

陈海劲指，今次高峰会周与以往不同之处在于邀请更多合作伙伴，共同推广香港作为「国际人才枢纽」及「国家人才门户」角色，很高兴数码港活动能纳入是次高峰会周。他又指，「十五五」规划明确提出香港要发展为「四中心一高地」，创新科技中心是其中重要一环，期望透过与数码港紧密合作，吸引更多国际创科人才来港发展。

博览举行逾20场讲座及工作坊

「数码港互动招聘博览 2026」迈进第12届，以线上线下混合模式举行，汇集亚马逊云端运算服务、蚂蚁数字科技、华为、科大讯飞等科技企业，以及数字政策办公室、警务处等政府部门，并邀得香港青年协会、香港生成式人工智能研发中心等机构合办。

博览将举行逾20场讲座及工作坊，并首次引入无人机足球比赛等互动体验，以及人工智能模拟面试、履历诊断等求职服务。此外，现场设有人工智能职业配对平台，综合57个数据点比对求职者背景与逾2,000个职位。

「3Trip青年内地实习体验计划」资讯日亦提供北京、上海实习机会及即场面试，数码港创业家计划毕业典礼亦同步举行，展现本地创科生态发展动力。

数码港冀联同业界开设AI课程

主办及合办单位表示，现今专业领域皆需具备AI知识，市场并非渴求单一技术专才，而是兼备行业认知、懂得运用数据与科技的复合型人才。针对不同年龄层求职者避免被淘汰或寻求转型的需求，社会整体需要各类背景人才。

数码港近年专为学员推出聚焦人工智能的实用课程，提升其技能认知，并期望联同业界专家及青年培训机构，开设符合市场需要的AI课程。合办单位强调，AI应用不分年龄层，工作转型涵盖各个层面，例如管理层除鼓励下属使用AI外，自身亦需持续学习。资深同事更可将经验与AI结合，产生协同效应。此外，人文社科专业人才亦可参与其中，将自身专业与AI融合创新，透过优化现有服务实现转型，足见市场所需并非仅限创科专才。

记者、摄影：张琦