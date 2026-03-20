港铁站禁毒海报现视觉错误 保安局小编耍冧兼神回：广告可Take走 人生Take嘢无得重来｜Kelly Online
更新时间：13:40 2026-03-20 HKT
发布时间：13:40 2026-03-20 HKT
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保安局禁毒处同禁毒常务委员会(禁常会)正举办禁毒宣传活动，日前发布新一辑的禁毒宣传片，已在各大电视台及港铁站播出。当中位于尖沙咀港铁站内展示巨型宣传海报因角度问题，以致出现视觉错误。
保安局今日(20日)在社交平台发文，指有关的宣传海报确实有所疏忽，「小编豚队」深感抱歉。由于没有留意到广告照片的角度问题以致出错，已经即时下架并重新制作。
帖文提到，这次的经验让他们深刻体会到，广告出错了可以重新来过，但如果误入歧途，人生则无法重来，反问「你今日学识未？」
保安局亦以「hashtag」标示，「广告有TakeTwo」、「人生就无得TakeTwo」、强调」听我讲一齐企硬唔take嘢」。
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