宏福苑听证会｜居民屡投诉用非阻燃发泡胶封窗 消防处不受理 ICU未作任何阻燃测试

大埔宏福苑火灾独立委员会今（20日）举行第二场听证会，提及宏褔苑前业主立案法团管委会主席徐满柑与承建商宏业知悉发泡胶不阻燃，仍坚持用于封窗。亦有多名居民就发泡胶向政府部门投诉，惟消防处不受理，房屋署独立审查组（ICU）未查证就称发泡胶阻燃。

居民投诉发泡胶不阻燃 消防处：不属职权范围

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃指，宏福苑居民曾向政府部门表达对发泡胶封窗的关注与忧虑。有居民曾取宏福苑F、G、H旁建筑废料中的发泡胶样本测试，发现物料易燃烧，并没有阻燃特性，要求消防处调查。时任消防处助理处长书面回复指，曾派员到场巡查并发现屋苑内有一定数量发泡胶板，但「非不寻常情况（which was not irregularity concerning FSD）」，不属于消防处管辖范围，并于同日结束该投诉个案处理。

其后宏福苑前业主立案法团副主席麦志雄再向消防处提出投诉，指发泡胶属「极高风险物料」，并要求消防处协助检测。消防处再回应称，该事「不属消防处职权范围（issue beyond the ambit of the FSD）」，建议向其他部门求助。

杜指，根据《消防条例》，消防处有责任在需要时就防火措施及火警危险提供意见，故事件是否属于消防职权范围仍有待进一步澄清。

法团与承建商知悉发泡胶不阻燃仍使用

杜淦堃在听证会上公开一张图片，显示去年10月10日一次工作会议上，宏业表示新一批发泡胶板将于之后送达，届时会对材料进行燃烧测试。惟这次工作会议之前，徐满柑曾透过WhatsApp与宏业建筑董事何建业进行讨论。

何建业询问：「我想问清楚，居民对FOAM BOARD（发泡胶板）咁大意见……即使有的话，我都唔够胆担保系一定有阻燃的」。

徐满柑则回应：「影段片……当然，影嘅时候唔好咁流（马虎）」、「但注意，第一期无法更换。」

杜认为，该段对话可能欠缺前文后理，未能反映全部内容，但仅从现有证据判断，至少显示徐满柑与宏业均知悉，新一批发泡胶板可能并无阻燃保证。即使订购所谓的新一批阻燃发泡胶板，亦只会用于尚未安装的窗户上。换言之，已安装的发泡胶板仍缺乏阻燃能力。

直至去年10月，宏业表示新一批发泡胶板已经送达，并说明物料已到。据称，宏业在场即时使用火机测试，结果是不能燃点，说法与其他相关证据似乎相符。

ICU似乎未走过最基本可燃性测试

杜淦堃提到，涉及提前通知工程顾问检查棚网的房署屋宇保养测量师刘嘉敏，曾于2024年的陈述中指：「我们得悉承建商正在尝试使用具阻燃标准的发泡胶作为窗户的临时保护」。杜质疑这个说法发布前，是否已经过ICU核实。

杜淦堃指，现有证据可见，ICU似乎连最基本的可燃性测试，例如使用打火机进行简单燃烧测试，都未曾做过。同时，并无证据显示ICU曾向承建商索取相关发泡胶板证书、测试报告或合规性文件，以核实其可燃性，如若存在相关文件，应尽快向委员会披露。

此外，杜淦堃提及2024年11月至2025年6月期间，ICU曾进行4次现场巡查。惟相关人员表示，该4次巡查主要针对其他投诉，并未特别留意这些被指易燃的发泡胶板。

记者：黄子龙、曾伟龙

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