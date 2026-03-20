花卉展2026｜维园开锣 设香港特色大型园林造景 逾1.4万株郁金香砌成斑斓花海

香港花卉展览今（20日）在维多利亚公园开幕，以「花语寻『香』—细味城市特色」为主题，展出约40万株花卉，包括约4万株主题花紫罗兰。今年多个大型园林造景以香港本土特色为主题，呈现香港各区的特色景点和城市风貌。其他亮点包括超过1.4万株郁金香砌成的斑斓花海、主题花立体花墙等。

罗淑佩：「香」寄寓香港独特气韵

文化体育及旅游局局长罗淑佩致辞时表示，「香」不仅代表紫罗兰的馥郁芬芳，更寄寓香港这座盛事之都独特气韵。围绕这个主题意念，今年多个大型园林造景融入香港元素。大会亦首次于花见廊设置微型艺术展，以精细微缩场景，展现本地生活文化和经典地标。同时，大会亦联同非物质文化遗产办事处，于中央草坪举办以花卉为主题的传统工艺展览，让游人可以体会香港传统工艺魅力。

中央草坪设马年限定「小马照相馆」供打卡

罗淑佩指，今年花展共有超过80个来自不同国家及地区的团体参展，他们呈献匠心独运的园林造景与花艺作品。大家赏花之余，亦可参与多项寓教育于娱乐的活动，例如花艺示范、种植工作坊、花艺钮扣工作坊等。为增添欢乐气氛，今年邀请多个政府部门吉祥物到场，与大家在花海中互动拍照。中央草坪更设有马年限定「小马照相馆」，欢迎大家尽情打卡，留下美好回忆。

多个大型园林造景以香港本土特色为主题

今年多个大型园林造景以香港本土特色为主题，呈现香港各区特色景点和城市风貌。位于兴发街入口的「城乡风情」园圃展示新界区多个地标如聚星楼、许愿树、铁路博物馆等。市民欣赏这些特色景点后，便会走进「山水三重奏」，园圃以植物铺地模拟城门河、香港湿地公园的生态池，以及香港地质公园的六角岩柱，展示多元自然风貌。

「港饮港食」园圃则把蒸笼点心、蛋挞及奶茶等港式地道美食意念融入花海之中。另一「港岛花径」园圃则展现香港岛独特魅力，除了中环摩天轮外，市民更可与大坑舞火龙、出赛的马匹和沙滩上可爱的黄色小鸭打卡合照。

位于糖街入口的大型展区「九龙剪影汇繁花」以狮子山为中心，并加入九龙知名地标如尖沙咀钟楼、彩虹邨游乐场、九龙城寨、庙街、金鱼街和雀仔街等。另一个园林造景是呈现离岛风土文化的「离岛文化传承之旅」，游人可穿梭于大澳棚屋、昂平缆车、长洲包山，更可与逐浪嬉戏的中华白海豚打卡。

多个政府吉祥物获邀到场 设雪特兰小马拍照活动

其他亮点包括由超过1.4万株郁金香砌成的斑斓花海、主题花立体花墙、稀有珍贵植物展览、精心布置的花见咖啡阁等。此外在中央草坪亦有「妙手生花」香港非遗传统手工艺展览，展示精致花卉的扎作场内亦设置来自北京、广州、杭州和澳门等地的大型园林造景。此外，发展局、建筑署、土木工程拓展署、惩教署、渠务署等亦参与花展，展示各具特色的装置。

多个政府吉祥物获邀到场，将于明日（3月21日）下午2时30分至5时在主题花立体花墙前和中央草坪与市民互动拍照；而中央草坪明日和下周六（3月28日）下午1时至5时，会有「小马照相馆」让游人与雪特兰小马拍照活动。

另外，今届花展继续推行各项环保措施，场内设置分类回收箱，并有可循环再用物料收集站，回收可循环再用的资源例如纸皮箱、塑胶花盆、玻璃瓶、凋谢花卉、土壤等。为支持环保，大会鼓励人场人士自备水樽和环保购物袋。

市民称展览较去年逊色

展览吸引不少市民入场参观，亦有学生到场写生。小六学生沙同学指，今次首次到花展写生，主要画花卉，并会在画作中加入香港建筑作点缀。她认为花展很靓，「花都开得很鲜艳」，又指首次在花展写生感到新鲜。被问到明年会否再来，她表示要视乎学校安排，但自己会想再来。

居于东区的李女士早上10时多入场。她表示，每年都会到花展参观，今年入场排队时间不长，认为展览不错，但稍比以往逊色，「花卉种类及色彩似乎较往年少」。她表示最喜欢兰花，如有时间会再来拍照，「场内花卉影相都几靓」。

记者：蔡思宇

摄影：刘骏轩