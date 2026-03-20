英国脑膜炎个案增至27宗 专家忧港人复活节从英返港 令细菌有机会传播

英格兰东南部肯特郡的脑膜炎疫情升温，并蔓延至伦敦，相关病例昨日增至27宗，其中15例确诊，12例仍在调查中，共有两名学生死亡，肯特郡四所学校和伦敦一间机构出现相关病例。亚洲儿童传染病学会会长关日华表示，脑膜炎双球菌传染力较流感高，约1至2成带菌者无征状，而英国疫情牵涉的B型脑膜炎双球菌，感染重症及死亡机会高，蔓延速度较快，忧虑复活节假期不少人从英国返港，令细菌有机会在本港传播。他提醒，本港医生需留意求诊者旅游史，及早发现怀疑感染个案；有意往疫情肆虐地区的人士，亦建议与家庭医生商讨接种疫苗。

衞生署资料显示，脑膜炎双球菌主要经直接接触带菌者的呼吸道分泌物传播。脑膜炎双球菌血症病征包括突发性发烧、剧烈头痛、皮肤出现瘀斑及休克，严重者甚至会致命。流行性脑膜炎病征包括发高烧、剧烈头痛、颈部僵硬及嗜睡，亦会有呕吐、畏光或皮疹等情况出现，若情况严重更可造成脑部损害或死亡。大部分侵入性脑膜炎双球菌感染，由A、B、C、W、Y血清型引起，英国已证实当地其中6宗个案属B型脑膜炎双球菌感染。

关日华忧虑，复活节假期不少人从英国返港，令脑膜炎细菌有机会在本港传播。

关日华昨日表示，相对其他血清型，B型发病率和重症死亡非常高，「我曾在英国处理三、四宗个案，全部是B型感染。感染后发病到死亡，可以一日内没有命。」尽管侵入性脑膜炎双球菌在本港的发病率不高，但去年录得的11宗个案，就有约73%是B型。

被问到本港爆发风险，关日华表示，约1至2成脑膜炎双球菌受感染者无症状，忧虑复活节很多人从英国返港度假、探亲，令细菌有机会在本港传播。他呼吁，由外国返港人士若出现病征，立即求医并告知外游史；本地医生也要掌握更多疫情资讯，提高警觉，「因为处方抗生素的时间快或慢，对病情有非常大影响。早点断症，早点给高剂量抗生素，真的可以减低病情恶化，甚至救回一条命。」

市民现时可于市面自费接种ACWY型四价脑膜双球菌疫苗，以及B型脑膜炎双球菌疫苗。关日华说，两种疫苗都有效预防严重并发症及死亡，建议计划到英国、美国、澳洲、沙地阿拉伯麦加较高风险地区的人士，与家庭医生商讨，按当地流行的血清型接种疫苗，「有时间和经济许可，可以全打两种疫苗。打了ACWY类型疫苗，而感染了B型细菌，就未必保护到，因为血清类型不吻合。」

记者 萧博禧