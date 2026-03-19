「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」揭幕 展出近100件横跨元代至20世纪马题材绘画

由公益慈善研究院独家捐助、香港故宫文化博物馆与故宫博物院合办的「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」今日( 19日 )正式揭幕，展期由明日（20日）起至明年3月17日，为香港赛马会推出马年系列活动其中一个重点项目。展览呈献近100件横跨元代至20世纪的马题材绘画，汇集逾60位著名艺术家之作，展现「马」长久以来在中国文化中象征坚毅、活力与民族精神的意义。

展览为公益慈善研究院与故宫博物院5年合作计划重点项目之一

这次展览为公益慈善研究院与故宫博物院五年合作计划的重点项目之一，旨在弘扬中华文化，并培育内地与香港的艺术科技人才。展览设有人工智能互动体验、讲座及工作坊等活动，以创新数字科技令传统文化焕发新生，让年轻一代深入了解和欣赏中华文化，同时彰显文化在塑造身份认同与自豪感，以及凝聚内地与香港社会方面上担任重要角色。

展览开幕典礼于今日举行，主礼嘉宾包括财政司副司长黄伟纶、中联办宣传文体部副部长林枬、故宫博物院常务副院长娄玮、香港赛马会主席廖长江、香港赛马会副主席兼公益慈善研究院主席黄嘉纯、香港赛马会慈善信托基金信托人兼公益慈善研究院副主席龚杨恩慈、香港赛马会行政总裁兼公益慈善研究院董事应家柏、香港故宫文化博物馆董事局主席孔令成、西九文化区管理局行政总裁冯程淑仪，以及香港故宫文化博物馆馆长吴志华。

财政司副司长黄伟纶表示，香港故宫文化博物馆对推动香港文化旅游贡献非常大，自2022年开馆以来，已经举办了30多个展览，迎接了超过400万访客，也是不少旅客来香港旅游必到的景点，对说好内地与香港故事，进一步提升中华文化，发挥了极大的国际影响力。

廖长江 : 展览是马会马年系列活动亮点之一

马会主席廖长江表示：「公益慈善研究院由香港赛马会和马会慈善信托基金共同成立，集『智、善、行』于一体。研究院以独立营运模式，推动国家、乃至全球公益慈善事业的发展。2024年，公益慈善研究院宣布捐款3.71亿元人民币，与故宫博物院开展为期五年的合作计划，旨在弘扬中华优秀传统文化，加深内地与香港年轻一代对中国历史文化的了解和认同。此次展览正是这项计划的重要一环，也是马会马年系列活动的亮点之一。马会推出马年系列活动，包括横跨全年的多元文艺和社区项目，让全城共庆同欢，推动本地旅游，并促进马匹运动和体育发展。」

故宫博物院常务副院长娄玮表示，故宫博物院与公益慈善研究院的五年合作计划，以文化传承为志，以人才培育为念，是次展览是重要组成部分。马是古时出行的重要工具、礼仪标准的载体、国防武备的基础，更是中华民族昂扬向上、自强不息的生动象征。「天马凌云」展览以马画为切入点，不但引领观众认识各名家的审美意识，更从画图中探寻不同时代的社会风貌、精神追求及文化交流，体悟中华文明的丰饶与精妙。

展览将提供免费门票及导赏团予有需要公众及学童

研究院透过是次合作，推动融合数字创新与传统文化的传播策略，培育兼备国家认同感与国际视野的新一代，深化本地和全球大众对中国历史文化的认识。秉持此愿景，研究院寻求多方合作，以创新理念用以回应内地与香港的实际需求，并透过贡献智慧与方案，推动国家乃至全球公益慈善事业的发展。

这次展览为香港赛马会横跨全年的马年系列活动之一。该系列活动旨在颂扬人马之间的独特情谊，并透过一系列世界级赛马、马术比赛，以及涵盖文化、体育及亲子元素的丰富活动，让全城共庆同欢，推动本地旅游，并促进马匹运动和体育发展。展览将提供免费门票及导赏团予有需要的公众及学童。