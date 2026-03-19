酒店房租税︱去年收7.8亿元逊预期 议员促财政好转时减免：旅客对房价好敏感

政府去年元旦起复征3%酒店房租税，选委界立法会议员姚柏良指，过去一年酒店房租税总收入约7.8亿元，较预期略低，反映酒店业经营状况及房间供应情况值得关注。虽然政府目前无计划调整该税率，但姚柏良建议当财政好转时，应考虑减免相关行业税项，因为旅客对房价敏感度高，酒店房租税可能转嫁至企业，而非旅客身上，从而影响行业竞争力。

促交代兴建中酒店数据 便利长远规划

姚柏良指出，旅游业要健康发展，稳定的房间供应和优质的住宿服务至关重要。他担心部分酒店转作其他用途，加上新建酒店房间数量未见大幅增加，可能影响未来旅客接待能力。他促请政府清晰交代未来数年已审批及兴建中的酒店项目数据，让业界掌握房间供应趋势，以便长远规划。

他强调，酒店业目前面对经营成本持续上升的压力，虽然去年第四季及今年第一季情况有所好转，但业界仍需支持以应对人手短缺、人才培训及科技应用等方面的挑战。他建议政府可将酒店房租税的部分收入，针对性投放于业界升级转型，例如资助酒店引入新科技提升客户体验，或支持人才培训项目。

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选委界立法会议员姚柏良希望政府清晰交代正兴建酒店数目。

姚柏良期望透过拉长品牌活动周期及扩展至不同区域，进一步带动香港整体市道。

姚柏良：旅发局策略有助吸纳高增值过夜客

至于旅发局昨日（18日）公布2026/27年度三大策略，包括多元化客源市场投资、持续支持业界长远发展及加强香港旅游竞争力。姚柏良认为，旅发局策略方向明确可行，有助吸纳更多高增值过夜旅客，特别是开拓非广东省的内地市场，并加大海外重点市场推广。他期望透过拉长品牌活动周期及扩展至不同区域，进一步带动香港整体市道。

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