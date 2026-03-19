宏福苑大火首场听证会 杜淦堃：居民多次投诉工人吸烟 惟劳工处16次巡查未发现

大埔宏福苑火灾独立委员会，今日（19日）在中环爱丁堡广场三号展城馆举行首场听证会。根据独立委员会网页，涉事各方出席名单，至今有37个持分者，其中包括7名以宏福苑居民名义成为涉事方的独立人士，名单亦包括宏褔苑业主立案法团第十二届管理委员会主席徐满柑。听证会提供约360个公众人士的旁听名额，其中约一半会优先分配予宏福苑居民。政府部门和法定机构方面，屋宇署、消防处、民政事务总署、警务处、房屋署、劳工处、竞争事务委员会、廉政公署及市区重建局会派出代表出席。

房屋局独立审查组巡查前预先通知承建商

【16:22】杜淦堃最后归纳两项重点。第一，有承建商以较低价格投得工程，却向业主立案法团及政府部门作出虚假陈述，讹称使用阻燃棚网。第二，屋宇署及劳工处并未发现棚网缺乏阻燃功能的问题。

他亦指出多项巡查程序漏洞。首先，屋宇署并无既定标准或政策进行棚网快速测试。屋宇署人员曾进行快速测试，棚网燃烧10秒，明显未符标准，但署方人员似乎对此并未予以关注。

其次，房屋局独立审查组人员提前通知承建商巡查时间，并选择较方便位置进行视察，此举令承建商宏业有机可乘，有俗称「做手脚」嫌疑，例如在提供样本中作弊。

最后，劳工处亦未有察觉，承建商更换台风期间损毁的棚网时，新一批棚网所提交的阻燃证书，竟与旧网属同一份文件，情况极不理想。

【16:14】杜淦堃表示，宏业员工在其WhatsApp群组中发出一则讯息，该讯息现存放于警方扣查的资料中。讯息内容提及「明天下午预ICU（房屋局独立审查组）到地盘，预要烧棚网，Check（检查）定边啲ok」。值得注意是，对话上方有一括弧注明「不公开」。他指此讯息引发疑问「宏业如何预先得知第二天将有ICU进行调查？」

他续指，调查发现同日早上8时50分，ICU人员刘嘉敏曾透过WhatsApp向工程顾问公司「鸿毅」发出查询，内容为「早晨，我记得Andy Sir 11月3号开始放假，Andy Sir主要想睇下宏福苑啲棚网，因为近期都收到业户的查询，主要担心话旧棚网脆弱，不能保护棚架」。对方回复「明白」，刘女士再确认「明天睇宏福」。

杜淦堃表示，按常理许多政府部门调查通常不会事先通知，或只给予很短通知时间。然而，这次巡查却在较早时间透露巡查行动及目的，此举可能给予承建商机会，在巡查前清理任何违规行为。

承建商采购不具备阻燃功能棚网

【16:05】杜淦堃表示，本港去年经历两次大规模台风。根据调查显示，另一承建商盈利丰公司在去年10月31日的相关证据中，被发现曾向「林记建筑材料」订购一批棚网，根据「林记」提供资料，盈利丰每次所下订单，均指定购买不具备阻燃功能的棚网。「林记」会按照客户规格交付相关产品。

他指，现阶段未能完全厘清是否由特定人士下令订购不具阻燃功能的棚网，但已知随台风「韦帕」2025年7月20日袭港，为节省成本，相关采购行为持续。两个月后，即9月，超强台风「桦加沙」9月24日来袭，所采购的同样是不具阻燃功能棚网。

棚网续燃10秒不合规 承建商涉隐瞒关键片段

【15:48】杜淦堃表示，房屋局独立审查组（ICU）去年10月28日进行一项现场调查，对象为宏福苑其中一幢大厦的屋顶及底部棚网，期间播放当中一段于屋顶检测过程的影片。

影片内容显示，测试人员使用打火机燃点棚网物料约15秒后，物料开始起火，并持续燃烧约10秒，直至有人将火吹熄。杜淦堃表示，负责调查的ICU人员在场似乎认为该棚网具备阻燃特性。

值得注意是，ICU在调查时采用由承建商「宏业」提供的阻燃证书所列标准进行比对，测试结果被认为并不符合相关要求。他指「宏业」曾于1月8日提供阻燃证书副本，当中列明棚网的续燃时间须少于4秒，而证书标示的续燃时间为0秒。惟现场实测中，棚网在首次燃烧后持续燃烧了10秒，远超证书声称标准。

另外，杜淦堃表示，宏福苑业主立案法团、「宏业」方面均曾提交同一棚网测试的影片记录。听证会比对ICU提供的完整影片后发现，由「宏业」方面提供的版本省略部分关键内容，显示其片段并非完整记录，他指相关行为是否构成隐瞒事实或证据，将在后续聆讯中进一步探讨。

棚网阻燃证书真伪待后续举证

【15:35】杜淦堃表示，根据劳工处林秀青提交的证人陈述书内容显示，劳工处在进行实地巡查时，曾明确要求相关方面提供棚网的耐燃证书。其后，「宏业」陈述已于7月24日提供有关证书，并附上当日收到的送货单。

他指相关文件显示，该批棚网送达地点为宏福苑。该份阻燃证书签发日期为1月8日，证书上列明山东有关公司为申请人，而该公司亦是向宏福苑提供棚网的机构。

他指有传媒早前报道，质疑该阻燃证书可能为一份伪造文件，其中证书上所列的检测中心名称为「国家劳动保护用品质量监督检验中心」，但有报道指有关检测单位2019年更名为「国家保护用品质量检测检验中心」，即由「监督」变为「检测」。至于该份文件是否确实属于伪造，杜淦堃表示将在后续阶段提供更多证据。

【15:29】陆启康法官在小休结束后先向杜淦堃资深大律师查询其陈词尚需时多久。杜淦堃回应指，预计需时至明日一整日，并可能于下星期再多需要一小时完成。

在听取各方回应后，陆启康法官认为，若各方陈词需时不长，可能无需在第三日安排证人，而应顺延至第四日。

宏福苑使用物料很多属可燃性材料

【15:10】杜淦堃表示，有证据显示，在宏福苑使用的物料，例如竹棚等，很多都属于可燃性材料，这些材料被视为临时性质，因为工程完成后会被移除。

他续指，目前并无特定法规，明确订明在工地使用临时物料应符合的防火准则。尽管缺乏特定防火标准，工地使用的临时物料仍须符合整体安全要求。根据香港法例第123章《建筑物条例》第16条规定，承建商在进行建筑工程时，需使用适当物料及采取适当预防措施，并要求外墙及覆盖层应使用不可燃物料。若违反相关条例，屋宇署可采取执法行动，包括根据《建筑物条例》第23条发出停止工程令，对注册承建商或建筑专业人士提出刑事检控，以及采取相应的纪律处分。

杜指在社会上有许多相关讨论，例如对于棚网和竹棚有较多讨论，强调「我们并非因为物料本身可燃，就认为委员会一定要作出一个我们要禁用的结论。」

他以香港为例，许多翻新工程都会使用竹棚，但这并不代表每一个工程都存在火警风险。每一个工程情况都不一样，其独特之处亦可能不同，相信委员会会根据专家证据，在稍后时间作出进一步分析。

房屋局独立审查组未对屋苑工程实地检测

【14:58】杜淦堃表示，宏福苑是由房委会兴建的屋苑，因此在兴建初期，屋宇署并未参与其设计及施工过程。居屋单位其后在私人市场转售时，会被纳入《建筑物条例》规管范围，但在执法层面上，相关职责并非转交屋宇署，而是由房屋局独立审查组（ICU）负责。因此，就宏福苑法定监管问题而言，ICU仍负有主要责任，而非屋宇署。ICU的职责包括监督小型工程、处理相关提交文件，以及勘察建筑工程。与此同时，屋宇署则负责根据《建筑物条例》提出检控，以及对注册检测人员进行规管，两个部门各有不同职责。

杜淦堃表示，在宏福苑工程项目中，ICU并未有对相关工程进行任何实地检测。他们的巡查工作，实际上是针对居民就特定事项，例如棚网问题提出的投诉而进行。根据ICU证据显示，每年此类巡查仅约25宗，占所有小型工程提交文件总数的0.1%。此做法被认为与屋宇署的指引有所抵触。2023年，屋宇署修订了内部工程监察组手册，采取更严格做法，针对第一级别小型工程公司，屋宇署会亲自巡查工地，并随机抽取至少20%的个案进行安全检查。然而，ICU证据显示，屋宇署并未将这项重要政策改动通知ICU，导致ICU基本上仍依照旧有方式履行职责。

杜指出，若不同部门之间立场各异，且没有任何一个部门认为此事属于其职责范畴，那么投诉人究竟应该如何提出投诉。倘若投诉未获理会，他们又可以如何跟进。

他指出，未受规管的临时施工物料范围，当然不仅限于发泡胶，还可能包括竹棚、尼龙板等。事实上，一旦发生火灾，所有这些物料都会被燃烧，并对火势蔓延产生影响，并指稍后专家将会对各种物料进行分析。

另外，他认为发展局亦有自身立场，从其回复中可见，劳工处与屋宇署表示「目前并无任何规例或指引，规定竹结构的固定方式，以及工作平台上使用的通道及脚板必须符合防火现场的标准」。委员会需要考虑这种情况是否理想，甚至是否能够接受。

居民多次投诉工人吸烟 惟劳工处16次巡查未发现

【14:34】杜淦堃称，下午的听证会将重点围绕火灾中各方的责任。他指根据一份于2024年7月20日提交至劳工处的职安健投诉表格显示，投诉人强烈反映宏盛阁1楼长期存在工人违规吸烟的问题。

投诉内容指出，该处的违规吸烟情况极其频繁，次数超过80次，几乎每星期都有发生。听证会有一段来自2024年11月26日下午2时45分发布影片作为证据，画面清晰显示宏盛阁楼梯间内有大量随意丢弃的烟头。

杜淦堃表示，尽管接获多次投诉，劳工处从未对管理宏盛阁的宏福苑发出任何「停工令」以制止有关行为。他提到，劳工处先后共进行了16次实地调查，但劳工处在巡查过程中「从未见过有工人在吸烟」。劳工处16次调查中，每次处理投诉手法相同，回复都为「揾唔到人食烟、揾唔到烟头」，认为上述工作是消防处责任。

不排除消防员何伟豪于31楼堕下身亡

【13:30】杜淦堃表示，今次火灾共出动174部消防车，超过900名消防员，共收到406宗999求助，最多人求助的时段为下午三时至四时，达111宗。

【13:25】杜淦堃指，火灾当日下午3时01分，隶属沙田消防局的何伟豪作为首批救援人员，随队抵达现场。他原定任务是前往宏昌阁2701，但他们一行人最终进入的是宏泰阁。在下午3时30分，何伟豪与指挥中心失去联络。但在下午3时22分，无线电曾传出何伟豪的求救信号，杜不排除，他在31楼试图打破窗户逃生，但最终不幸从高处堕下。

杜淦堃续指，下午4时01分，搜救人员终于在宏昌阁升降机对开的空地发现昏迷的何伟豪。他被发现时脸上没有面罩，手上也没有手套，甚至不见随身的铁锤。他面部严重烧伤，身体多处明显骨折，并因吸入过量一氧化碳而陷入休克。

大厦消防喉完全关闭 水箱完全无水

【12:42】杜淦堃表示，宏福苑在今次大厦维修中，每层设有消防喉，维修期间更增加了灭火筒。然而，经调查发现，大部分防火设备未能正常运作，消防喉完全关闭，水箱完全无水。

【12:32】杜淦堃表示，在今次严重的火灾救援行动中，37岁的消防员何伟豪不幸英勇殉职。根据闭路电视记录时间显示，何伟豪于下午3时15分进入起火的宏泰阁展开搜救。仅仅3分钟后，即下午3时18分，最后一批居民虽成功从正门逃生撤离，但此时大厦门口已完全被浓厚烟雾弥漫，视野极差。

有居民致电999一分钟才获接听 接线生向消防提供错误地址

【12:24】杜淦堃在会上播放一段关键的求救电话录音。从宏昌阁2701室拨出的通话中，求助者慌张表示现场「很大烟」，并称单位内有「两个老人家」。通话期间，求助者多次重复「好大烟」，情况紧急。

对话中，接线人员询问「你要警察定救护车」，杜淦堃质疑，目前处理999紧急电话求助的流程有改善空间，或未能迅速应对火灾等即时危险。

与此同时，另一单位的闭路电视也记录了宏泰阁2307室的住户尝试致电消防处的过程。电话接通后，求助者至少等待了1分钟仍无人接听。虽然电话最终被接通，但999接线生向消防员提供了「宏昌阁」的地址信息，再度引起现场人士哗然。杜淦堃表示，该名宏泰阁2307室的住户最终被消防救出。

宏昌阁63%单位损毁严重 宏泰阁、宏新阁则有五成八

【12:06】杜淦堃亦提及宏福苑部份楼宇的损毁情况，其中宏昌阁有63%的单位损毁严重，大面积受损，宏泰阁、宏新阁则有五成八。他续指，今次火灾有约250个单位住户选择以坐升降机离开现场，150个单位住户选择行楼梯。另有900个单位住户事发时不在现场，形容「如果火灾发生在晚上，大家可以一下想像后果。」

【11:58】杜淦堃表示，委员会有必要重点调查今次火灾的伤亡原因，他向今次事故的死者表示致哀，提及168名死者，150人为居民，当中7人未成年。他在会上展示两张照片，包括宏昌阁105和103室的照片，前者的大厅严重损毁，后者则近乎完好无损，引起现场人士哗然。

有工人被发现在宏昌阁顶楼食烟

【11:39】杜淦堃表示，政府已就相关事件展开调查，并在审视跨部门调查专组及所委托专家的报告后，提出初步分析。

他指根据跨部门调查专组的初步看法，所有现有证据均显示，起火点位于宏昌阁104和105号单位外侧、俗称「光井」的底部平台。

杜淦堃表示，调查专组认为，起火原因最有可能是有人遗留烟头，点燃了光井底部及平台上的可燃物。调查人员在现场挖掘后，发现了大量被烧毁的纸箱残骸、垃圾如手套、胶瓶、饮料罐、匙羹等，他指出，光井内似乎有人吸烟的证据，推测火源与烟头有关，并燃著了附近的纸箱。

杜淦堃表示，从相中可见，有1名工人在火灾当日的下午2时43分在宏昌阁顶楼上食烟。

【11:22】杜淦堃表示，世上少有地方的高楼像香港一样密集，香港建筑物存在各种火灾风险，不容忽视。他形容今次大火是一个沉痛而清晰警号，促使社会正视迫切的火灾风险，以及大型楼宇维修工程所涉及更深层的问题。

【11:12】杜淦堃表示，为了详细转述火灾当日情况，向在场人士提醒，由于展示证据部分可能令人不安，场内设立驻守点安排专人驻守，以便有需要人士寻求协助。

火势由外面棚架燃烧并蔓延至大楼内部

杜重点指出，火灾的火势由外面的棚架燃烧并蔓延至大楼内部。换言之，火和烟是由建筑物外部攻入内部。他指火灾当日天气非常干燥，初时有微风。下午约3时，相对湿度仅有40%，风速约为每小时14公里。天文台在当日较早时候已发出红色火灾危险警告。

杜淦堃指，从闭路电视监察画面显示，有物料从宏昌阁的后方跌落地面。从片段显示，在下午2时33分左右，画面右侧开始有灰尘或碎片出现。随后，原本光亮的画面顶部逐渐变得阴暗。到下午2时43分，画面右侧圈著的位置出现了细小的闪光，疑似为正在燃烧的灰烬。其后，画面右上角出现更大的闪光，显示火势正在加剧，期间有现场人士大叹「惨呀。」

宏福苑大火 火源疑为光井 现场遗留烟蒂

【10:44】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示，委员会不希望见到调查会影响之后的民事责任或者要负刑事责任，或者令人有机会逍遥法外。他指委员会共收集了超过100万份的档案，包括相片、影片及文件，形容「所收集的资料总量是超越了1TB」。

他指，火警警报系统在8座楼宇之中，7座的火警警报系统在火警中被关闭，这个失误缓解了向居民发出火警警示，亦大幅缩短了让居民疏散的时间。楼梯和走廊的窗户当时被拆除，方便工人出入外场的棚架（俗称生口），有证据显示这些「生口」是令到烟和火势得以进入，令到大量的居民被困的原因。

他指有证据显示，案发时大厦的消防系统处于关闭状态。尽管相关管理规定指出，消防系统停用一般不应超过14日，但承建商却一再向消防署处申请延长停用限期，导致相关的消防洒水及喉辘系统被关闭长达数月之久。

此外，调查人员在棚架及窗户上方发现大量堆积的可燃物品。尤其在两次十号飓风信号过后，部分原本具阻燃性的围网更被更换为非阻燃物料。同时，法律规定的阻燃围网在多处并未被使用。大厦居民的窗户亦被易燃的保护物料遮盖，这些因素都可能促使火势迅速蔓延至单位内部。

调查阶段亦关注到工地吸烟的问题。证据显示，在怀疑是火源的光井平台及棚架上，遗留了大量的燃点物如烟蒂，居民曾多次就工地吸烟问题向有关方面投诉，但未得到正式处理。

听证会上午10时正式开始 主席陆启康：3个月内能开听证会绝不简单

【10:59】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃称，综合现有资料，当天火灾涉及多项人为疏失。首先，7座大厦的火警警报系统被关闭；其次，楼梯和走廊的窗户被拆除，虽方便工人行走，却成为浓烟蔓延的通道，导致居民被困；第三，消防栓和系统被关闭长达数月，远超法例规定的14天上限；第四，工地使用棚架及发泡海绵物料；第五，工地吸烟问题严重，景观平台发现大量烟头，居民多次投诉却未获正视。专家将逐一探讨这些因素如何重叠导致悲剧发生。

【10:35】陆启康表示，还原证据或令死者家属不安，但强调有必要性，委员会已指示律师团队处理证据，包括掩盖录影，会以相片方式陈述，并掩盖在场人士，希望将困扰减到最低。

开案陈词提到，有证据显示火源为烟头，棚架上及怀疑为火源的光井平台留有大量烟头，居民已多次就工地吸烟向有关方面投诉，但未得到正视。而火灾发生时几乎全部消防设施，基于人为因素「彻底失效」。

【10:25】委员会主席陆启康表示，3个月前委员会正常开始工作，期间处理大量工作，包括各政府部门、相关团体拿取资料，亦要处理不少涉事方的申请，他强调能够3个月内开到听证会绝不简单，又指9个月内完成报告是进取的目标。

听证会时间为上午10时至下午1时，以及下午2时15分至4时20分，《星岛》记者早上9时许到现场观察，最少有15名公众人士到场旁听。现场摆设过百张座椅，椅背贴有「不准摄影、录影、录音或直播」字句纸张。根据今次会议的座位表，现场设有相关团体代表席、公众席及记者，现时最少有15名公众人士到场旁听。

今次听证会除了委员会主席兼法官陆启康、委员陈健波、欧阳伯权外。资深大律师杜淦堃、大律师李澍桓、俞匡庭、李俊轩、张天风及冯天荣代表独立委员会出席会议。

至于资深大律师孙靖干、大律师刘逸冲、卓元畅则代表政府及相关决策局出席。资深大律师李律仁、大律师柯恺欣代表宏褔苑业主立案法团第12届管理委员会。至于大律师李峰琦、谭俊杰为宏福苑居民代表。资深大律师吕世杰、大律师阮文跃则代表市区重建局，资深大律师许伟强、大律师何卓衡代表置邦兴业有限公司出席。大律师关有礼代表中华发展工程有限公司董事梁秉基。

记者︰黄子龙、张琦

摄影：刘骏轩、卢江球、汪旭峰