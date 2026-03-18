3年共接293宗交通标志被树木遮挡投诉 路政署研升级AI侦测 料年底投入运作

本港不时出现路牌被路旁树木枝叶遮挡的情况，以致重要交通标志未能清晰显示，对道路安全构成潜在风险。运输及物流局局长陈美宝今日( 18日 )表示，路政署正积极扩展其研发应用人工智能技术之侦测道路欠妥系统的分析能力，由目前识别路面裂缝及褪色路面标记，扩展至侦测交通标志受遮挡情况，以便及早跟进辖下树木所需的修剪工作，升级系统预计于2026年年底正式投入运作。

过去3年共接获293宗交通标志被路旁树木遮挡投诉

陈美宝回复立法会议员提问时表示，路政署负责护养辖下路旁登记斜坡／挡土墙和全港快速公路范围内的树木，而康文署则负责护养辖下位于快速公路以外的公用道路旁的树木。过去三年路政署及康文署共接获293宗有关交通标志被路旁树木遮挡的投诉及通报，其中2023年有101宗、2024年有100宗，去年全年则有92宗。路政署及康文署在接获有关个案后，已适时进行修剪工作，当中并无个案涉及因延误修剪而导致交通事故。

投诉及通报交通标志受路旁树木遮挡数字。

路政署正积极扩展其研发应用AI技术侦测道路分析能力，由目前识别路面裂缝及褪色路面标记，扩展至侦测交通标志受遮挡情况。资料图片

另外，如路政署进行道路维修保养的定期巡查时发现或接获报告指有路旁树木过度生长，例如枝叶伸出行车道严重遮挡交通标志，即使有关树木并非由该署负责护养，该署亦会即时安排紧急修剪，以保障道路使用者安全。过去3年，路政署每年分别接获两宗有关交通标志被其他政府部门或私人土地业权人辖下路旁树木严重遮挡的紧急个案，需要即时安排紧急修剪。

路政署同时透过定期合约，委聘承建商按指定频次（一般为每3个月一次至每6个月一次不等）对辖下路旁树木进行定期巡查，并按巡查所得，尽快修剪遮挡交通标志、交通灯及路灯的树木。路政署亦要求承建商识别需加密树木修剪频次的斜坡及种植区，于每年4至10月期间为这些地点安排至少3次树木修剪工作。同时，康文署亦会为位于辖下路旁树木作定期巡查，包括检查树枝是否有伸出道路阻碍车辆行驶、妨碍司机视线、影响交通标志或对车辆构成潜在风险。

此外，路政署近年积极采用其他修剪树木的方式，例如聘请攀树师在不占用车道的情况下完成树木修剪工作，以减少临时交通安排的需要。康文署亦会尽可能预先规划树木工作，包括安排在假日及晚间等交通流量较低的时段修剪路旁树木，以提升效率并减少对市民的影响。

