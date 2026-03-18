廉署与城大签署合作备忘录 携手促进人才培训 推动反贪研究

廉政公署与香港城市大学今日( 18日 )签署合作备忘录，由廉署香港国际廉政学院与城大人文社会科学院共同合作，推动反贪研究、培育廉洁人才。廉政专员胡英明在签署仪式上表示，贪污问题是全球治理的重大挑战。要有效应对，必须加强廉政建设研究，为反贪政策提供实证基础，并持续深化廉洁文化建设，培育具备专业能力的反贪人才。



胡英明说，今次与城大签署合作备忘录，正好回应国家「十五五」规划对香港的战略定位，结合廉署实战经验与城大学术优势，构建集学术研究、专业协作与国际影响力的战略平台，发挥「内联外通」的独特优势，巩固香港在反贪领域的软实力，助力国家提升在国际反腐败治理体系中的话语权与影响力。

廉政专员胡英明(图左后)及城大校长梅彦昌(图右后)见证副廉政专员兼执行处首长丘树春(图左前)与城大人文社会科学院院长何达基(图右前)签署合作备忘录。

廉政专员胡英明表示，备忘录结合廉署实战经验与城大学术优势，构建学术研究、专业协作与国际影响力的战略平台。

城大校长梅彦昌表示，今次合作备忘录标志着城大与廉政公署在廉洁、反贪及公共政策等领域展开更紧密的合作，共同巩固廉洁社会的根基。

出席签署仪式的城大校长及大学杰出教授梅彦昌表示，今次合作备忘录标志着城大与廉政公署将在廉洁、反贪与公共政策等领域展开更紧密的研究与教育合作，期望透过学术研究、培训交流、研究实习及各类交流项目与活动，让学生亲身体验伦理原则与法治精神的实践，并培育一批德才兼备的专业人才。



合作备忘录由副廉政专员兼执行处首长丘树春及城大人文社会科学院院长何达基签署，并由胡英明和梅彦昌见证。合作备忘录涵盖由学者、研究人员及学生参与反腐倡廉项目及双方进行反腐学术研究等事宜。



双方今日签署合作备忘录后，下个月学院将为城大文学硕士(房屋及都市管理)的学生，提供物业管理的反贪专业培训，培育具备诚信的物业管理业人才；亦与城大硕士课程学生合作，研究有关廉署廉洁教育模式的效益及反贪培训成效等项目；学院亦会与城大公共管理及政策实验室等单位加强合作，深入研究反贪课题，为廉政建设提供理论依据及政策建议。