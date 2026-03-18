本港失业率降至3.8% 微跌0.1个百分点 就业不足率维持不变

根据政府统计处今日（18日）发表的最新劳动人口统计数字（即2025年12月至2026年2月的临时数字），经季节性调整的失业率由2025年11月至2026年1月的3.9%下跌至2025年12月至2026年2月的3.8%。就业不足率在该两段期间则保持不变，维持于1.7%的水平。

政府关注外围不确定因素演变 密切监察有否影响企业招聘意欲

劳工及福利局局长孙玉菡评论最新失业数字时表示，2025年12月至2026年2月经季节性调整的失业率较上一个3个月期间微跌0.1个百分点至3.8%。与此同时，就业不足率维持在1.7%不变。同期劳动人口和总就业人数轻微下跌，失业人数亦有所减少。

零售业失业率跌幅较为明颢。资料图片

展望未来，孙玉菡说，香港经济持续增长的势头应会继续支持整体劳工市场，尽管一些本地行业的就业情况或会因其业务表现而仍受挑战。政府会对各项外围不确定因素的演变保持警觉，密切监察会否对相关行业的企业招聘意欲有影响。

零售业、住宿服务业、地基及上盖工程业有较明显跌幅

与2025年11月至2026年1月比较，在2025年12月至2026年2月期间，许多主要经济行业的失业率（不经季节性调整）均见下跌，其中零售业、住宿服务业，以及地基及上盖工程业有较明显的跌幅。各行业的就业不足率则变动不一，但幅度普遍不大。

地基及上盖工程业的失业率有较明显跌幅。资料图片

总就业人数由2025年11月至2026年1月的3 665 900人，下跌至2025年12月至2026年2月的3 663 000人，减少约2 900人。同期的总劳动人口亦由3 804 300人下跌至3 797 700人，减少约6 600人。

失业人数（不经季节性调整）由2025年11月至2026年1月的138 400人下跌至2025年12月至2026年2月的134 700人，减少约3 700人。同期的就业不足人数亦由65 100人下跌至63 400人，减少约1 700人。





