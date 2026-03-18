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伊朗局势｜孙玉菡：地缘政治不稳 彰显香港安全稳定优势 会仔细聆听世界人才需求

社会
更新时间：14:52 2026-03-18 HKT
发布时间：14:52 2026-03-18 HKT

全球人才高峰会周开今日（18日）开幕，劳工及福利局局长孙玉菡表示，随着中东的地缘政治不稳和紧张，更彰显香港安全稳定优势，指香港要保持信心，继续聆听世界人才的需求，协助他们更快融入香港。

安全环境、普通法制度等优势吸引海外人才

孙玉菡指，很多外来人才非常赞赏香港的优势，尤其是安全的环境、广阔的发展空间、普通法制度和作为世界金融中心等，吸引了大量人士选择来港发展。展望将来，相信香港的发展空间会更大，当局也会仔细聆听来自世界各地不同人才的需求。 

他指，过去三年多的时间，随着政府推出了一系列的抢人才、留人才的政策，香港取得令人相当鼓舞的成绩，无论量和质都反映出来。各项人才计划中，约有四分一人持有的护照来自海外，相当多的海外人才选择以香港为他们的发展基地，彰显了香港作为人才高地的重要性及吸引力。

他表示，国家「十五五」规划关于港澳篇章有明确指出，会支持香港打造成为国际高端人才集聚高地，本港会沿这个大思路、大方向持续优化现有措施，如有需要亦会作出一些更创新的调整。另外，香港亦会继续积极与尤其是大湾区的兄弟城市，一起努力、联手合作，既为香港找到合适人才，也可以更好地服务国家发展大局。展望将来，当局亦会于东南亚、英国等欧洲国家以及北美国家吸引人才。

记者：蔡思宇

摄影：卢江球

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