涉讹称符「高才通」资格获批申请来港  双程证女子被控串谋诈骗表证成立 

36岁持双程证女子涉于前年向入境处讹称自己符合「高才通」资格，诱使入境处批准她与家人来港。涉案女子今（18日）早上在沙田裁判法院否认串谋诈骗罪开审，入境事务助理供称，被告在警诫下表示自己透过高才通计划来港，从来没有到过澳洲读书，更透露完全没有听过澳洲雪梨科技大学，亦没有就读该学校，被告另承认透过中介「孙先生」申请「高才通」。裁判官黄国辉听毕控方案情后，裁定被告表面证供成立，被告料下午自辩。

被告徐丽娜否认于2024年的某一天，在香港或其他地方，与一名为「孙先生」的人士，串谋诈骗香港特区政府入境处处长及其人员，即藉著不诚实地及虚假地向处长及其人员表示符合高端人才通行证计划的资格来港，从而诱使处长及其人员作出违反公职行为，即在原本不会批准的情况下批准徐、其配偶徐亮波及3名子女进入及逗留香港。

负责批出被告的「高才通」电子申请的入境事务主任庞彦文供称，自己在2024年3月28日接获被告的「高才通」电子申请及上载的证明文件，当中包含被告在澳洲雪梨科技大学的毕业证书及学术成绩副本，另含被告与其配偶徐亮波的结婚证副本及徐亮波曾被拒入境香港的通知书等，亦含3名子女的出身证明副本。

庞在审批申请时，认为被告递交的文件符合「高才通」的申请要求，被告有递交属合资格大学的毕业证明，及申请前被告在深圳于5年内累积至少3年工作经验证明，故相信被告所提交的资料是真实的文件，而批出被告与其配偶及3名子女的来港申请。庞承认入境处没有要求就每个申请个案作核实，当时亦没有怀疑被告的申请。

负责拘捕的入境事务助理梁倩供称，自己在2025年4月16日在落马洲支线管制站截停及拘捕被告，被告在警诫下表示自己透过高才通计划来港，从来没有到过澳洲读书，更透露完全没有听过澳洲雪梨科技大学，亦没有就读过过该学校，被告另承认透过中介「孙先生」申请「高才通」。

承认事实指，入境处在2024年3月7日接获被告的「高才通」电子申请及上载的证明文件。同月28日，入境处事务主任批出被告、其配偶徐亮波及3名子女进入及逗留香港的入境签证许可，被告在2025年4月16日在落马洲支线管制站被截停及被捕。

案件编号：STCC900002/2025

法庭记者：黄巧儿

