高级警司周毅刚涉三度警总内非礼女下属  高级督察形容事主当时神色惊慌「眼神有种空洞」

高级警司周毅刚涉前年在警总三度非礼女下属，其中一次在聚会上摸女方臀部，更捉她的手放在裤裆称自己「扯旗」。警司周毅刚否认三项非礼罪，案件今（18日）续于东区裁判法院审讯。高级女督察供称，陪同事主离开会议室时，事主表现有些手足无措，「眼神有种空洞」似惊慌。女督察续形容事主给人形象开朗，当日状态不同平常。

没在控罪书上申报职业的49岁男被告周毅刚，被控3项猥亵侵犯罪，他今由资深大律师许绍鼎代表。修订及新增控罪指，被告于2024年6月19日，在湾仔军器厂街一号警察总部41楼猥亵侵犯女子X；以及同年11月1日在警察总部41楼会议室及41楼总务室猥亵侵犯X。

高级督察蔡奕虹于2013年加入警队，2023年9月加入支援部，被告为高她三级的上司，二人接触仅限公事。蔡忆述2024年11月1日在会议室的部门聚会，她中途上洗手间后回到会议室，一名总督察向她指女事主X看似不太舒服，著蔡去询问X需否帮忙。当时总警司正在讲话，蔡为免打扰其他人，故快速从人群与会议枱中间的空隙穿过，然后到X的身后拍她的肩膀。

X表示「好惊」不断深呼吸

蔡续指拍肩膀后X未有即时反应，反而被告问「你做咩呀」，蔡才发现被告站在X的身旁。蔡之后问X是否不适，X点头示意，二人随即离开会议室并回到X工作的总务室。蔡续忆述X向她指「好惊」，并形容X表现有些手足无措，「头耷耷」不断深呼吸，神色惊慌。

二人回到X的办公枱，X问为何蔡「识得去救佢」，然后告知蔡在总警司讲话时，被告捉住她的手及摸她的臀部。蔡指X「有少少缩埋一嚿，好似好惊」，深呼吸后平稳清楚地缓慢说话。蔡拥抱X望安抚其情绪，又有提供暖水，她指X之前「眼神有种空洞」，她认为是因害怕而不知所措的样子。

蔡待X平伏心情后询问需否陪同X离开41楼，X指休息多会儿便离开，于是蔡返回会议室，发现被告不在。蔡因担心X而返回总务室，她在门口大声询问X，之后入内，看到被告站在X的办公枱前，面向门口、即蔡的方向称「无事无事」，蔡指当时被告语气无特别。随后蔡见到X在总务室的走廊快速走出门口，蔡转身见到另外2名女警在门外。

声线细且柔弱与平日有别

3名女警跟随X走向洗手间，蔡指当时X仍是「头耷耷」且步伐急促，4人进入洗手间后，蔡因觉人多会令X更紧张，遂自行到洗手间外等候。当X走出来时，蔡见她「眼红红」、目无表情，「我会形容佢系唔开心嘅状态」。X向蔡讲述她离开总务室后，被告入内并问X可否「锡」他，而X拒绝。蔡续形容X说话清晰，但状态心有余悸、眼神空洞，声线细且柔弱，与平日X给予人开朗形象的语气声线有分别。

其中一名女警称有车可接X离开，因而3名女警陪同X回总务室收拾私人物品，蔡之后返回会议室，其余2名女警陪X离开。蔡指聚会上有饮酒，她不觉得X有醉，而被告「面红红」，能清晰对答。

案件编号：ESCC3151/2024

法庭记者：雷璟怡

