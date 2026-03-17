医美注意︱25岁女韩国首尔打肉毒针疑中毒 返港后持续吞咽困难

衞生署衞生防护中心今日（17日）正调查一宗在韩国首尔注射肉毒杆菌毒素后出现肉毒中毒的疑似个案，涉及一名25岁女病人。根据病人提供的资料，她于2月27日在首尔一间美容处所接受声称肉毒杆菌毒素美容注射，但未能确认负责注射的人员是否具备相关资格。她其后回港，于3月7日起出现吞咽困难，因征状持续，昨日（16日）前往伊利沙伯医院求诊并留院治理，目前情况稳定。临床诊断怀疑她因注射肉毒杆菌毒素导致中毒。中心已将个案通报韩国衞生当局。流行病学调查仍在进行中。

女子返港后到伊利沙白医院求诊。

女患者未能确认注射人是否具资格

中心呼吁市民只应接受由注册医生经临床评估后处方和注射的肉毒杆菌毒素。在香港注射肉毒杆菌毒素只应由本地注册医生施行，消费者应了解医生的全名，并查阅香港医务委员会注册医生名单，同时查询其专业资格和相关资历。在香港以外地区接受注射，必须特别谨慎，确认有关人员合资格或已向相关当局注册执业。来源不明的针剂有可能混杂其他杂质或剂量参差，没有品质及效果保证，应拒绝接受注射。如有不适，应尽快向合资格医护专业人员求诊。

由于中毒病人的相关肌肉会受影响，而肉毒杆菌毒素亦可能扩散，影响注射部位以外的其他范围，故病人有机会出现眼睑下垂、重影或视力模糊、咀嚼困难、声音沙哑，甚至在吞咽、说话或呼吸等方面出现问题。这些征状可能在注射后数小时、数日或数星期出现。

中心呼吁市民，在注射肉毒杆菌毒素前，注意以下健康建议：