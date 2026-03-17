政府正考虑九巴、屿巴申请新专营权 研究加快引入新能源巴士

立法会交通事务委员会将讨论九巴与屿巴营运情况，以及现有专营权届满后，新专营权事宜的相关工作。立法会文件指出，政府现正考虑九巴及屿巴有意申请新专营权一事，并与营办商研究加快引入新能源巴士，配合政府2050年实现碳中和的目标。

政府致力确保专营巴士服务稳定性

运输署在文件表示，会致力确保专营巴士服务稳定性，并推动营办商提升服务和安全水平和保持长远财政可持续性。署方亦会推动营办商提供更多实用乘客资讯和服务、提供更多适合长者的手机应用程式功能便利长者，以及为有需要乘客提供更佳服务（例如在低地台双层巴士提供双轮椅位，方便以轮椅代步乘客），促进无障碍运输理念。

政府亦会鼓励营办商探讨推出更多元化票务产品，以吸引更多乘客的同时，让乘客能享受实惠相宜票价，例如提供更多巴士转乘优惠、月票以及分段收费等，以回馈乘客。