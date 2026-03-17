房协「乐岭都汇」落成 首个专用安置屋邨 共提供1467伙

位于粉岭百和路的专用安置屋邨「乐岭都汇」，今日（17日）举行落成典礼及传媒预览。项目为受政府发展清拆行动影响的住户提供免经济状况审查的安置选项，合共提供1,467个单位，涵盖出租屋邨单位、资助出售房屋和「长者安居乐」项目。当中100个两房单位将用作安置受宏福苑大火影响的居民。

财政司副司长黄伟纶致辞时表示，若没有专用安置屋邨政策，发展北部都会区将举步维艰。他指，目前新界已有3个专用安置屋邨，除「乐岭都汇」外，还有洪水桥及正兴建中的古洞北项目；市区亦有3个项目兴建中，分别位于启德、马头角和竹园，另有2个正处于规划阶段。

凌嘉勤：乐意兴建更多专用安置屋邨

房协主席凌嘉勤表示，专用安置屋邨是具前瞻性的政策，有助推动北部都会区发展。他感谢政府支持，令「乐岭都汇」得以顺利落成，为受清拆影响的居民提供安居之所，开展新生活。房协会继续做好「房屋实验室」的角色，配合政府政策及北都发展需要，积极探讨发展更多专用安置屋邨。

凌嘉勤续称，「乐岭都汇」具备两大特点：第一是全港首个由政府与房协合作的「专用安置屋邨」；第二是以「跨代共融」社区理念进行规划、设计和建造的屋邨，涵盖三种房屋类型——资助出售房屋、资助出租房屋及「长者安居乐」项目。屋苑平台亦设有政府资助及私营安老院舍，整个设计贯彻「长、中、青、幼」的跨代共融理念，体现房协从「家居安老」到「跨代安老」的愿景。

他提到，希望透过项目协助推动北都发展，会与政府持续商讨更多同类型屋邨。北都发展其中一个挑战是需要安置相当数量的受影响居民，正持续与政府商议，有需要时乐意协助政府兴建更多专用安置屋苑，令北都发展过程更顺畅。现时「乐岭都汇」及洪水桥项目的反应相当理想，符合预期。

至于「乐岭都汇」预留100个单位安置宏福苑居民，他称相关销售安排会与政府协商，相信稍后会有更多资讯。该100个单位均为两房设计，是配合宏福苑现有户型作出的考虑。

「乐岭都汇」合共提供1,467个单位。当中出租屋邨单位「乐岭楼」提供510个单位，已于去年10月起陆续入伙；资助出售房屋「乐岭轩」提供696个单位，楼高29层、每层24伙，于本月开始陆续交楼。单位均配备冷气机、热水炉和煮食炉，当中100个两房单位将用于安置受宏福苑大火影响的居民。

至于「盛颐居」是房协第4个「长者安居乐」项目，提供261个单位及约50个安老院舍宿位，预计于今年下半年入伙。单位及公共空间除融入无障碍设计外，亦引入多元化的乐龄科技应用，包括可即时回应住户日常查询及提供陪伴式互动的人工智能机械人，以及透过有趣运动体验鼓励长者建立健康生活模式的人形运动教练机械人。此外，单位更配备多项全新的长者贴心装置，例如门口装有「出门三宝」收纳架，让长者放置拐杖、雨伞和锁匙。

记者：何姵妤

摄影：吴艳玲