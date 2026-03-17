保安局禁毒宣传启动 郭富城拍片传递正能量：依托咪酯，一次都唔好试！｜Kelly Online

保安局禁毒处今日（17日）举办「听我讲：一齐企硬 唔Take嘢」禁毒宣传活动，保安局局长邓炳强与「荣誉禁毒专员」郭富城一同出席，首播由郭富城出镜拍摄的全新禁毒电视宣传短片，并公布今年4项重点禁毒宣传项目。邓炳强表示，政府新一轮禁毒宣传会以阳光及正向思维为主题，而郭富城则勉励年轻人心存正能量，以此抵抗诱惑。

「快闪抗毒游戏摊位」打响宣传头炮

4项禁毒宣传重点项目，首先打响头炮的是「快闪抗毒游戏摊位」，4月开始在港九新界商场和学校巡回展出；随后4至5月会迎来「健康『伽』倍亲子抗毒日」，在启德车站、添马公园、荃湾公园举行，透过简易家庭瑜珈凝聚家庭正能量。暑假期间，会有「寻找冬冬希希大任务」，届时全港会有40个以卡通禁毒大使「冬冬」和「希希」为主题的邮箱，当中12个设有立体禁毒大使模型。第四季会推出以人工智能生成的微动画「冬冬希希击毒记」，并举行亲子工作坊。

邓炳强：不断深化禁毒宣传工作

邓炳强致辞时表示，局方一直注重创新，禁毒宣传工作会不断深化。他指第一阶段宣传以较暗黑手法，突显依托咪酯的祸害，新一轮宣传则会以阳光及正向思维为主题，带出「抗毒后的一片天」，鼓励年轻人坚定拒绝毒品。

郭富城勉年轻人「正能量长存心」

郭富城表示，很高兴能与年轻朋友合作拍摄宣传片。他指出，今年的宣传特别加入跳舞和运动元素，旨在鼓励大家透过健康活动令身心更强健，「希望透过影片让观众知道，我们需要正能量来抵挡毒品的邪恶力量」。他寄语年轻人要将正向能量长存心中，只要心中有正能量，面对诱惑时便「敢于说不」。

今次和一群「有梦想，希望站在舞台上的青少年」合作拍摄影片，郭富城表示希望他们能成为年轻人的「借镜」。他补充，年轻人思想未成熟，容易受朋辈压力影响而误入歧途，希望透过今次活动发放正能量，帮助同辈抵抗毒品祸害。「只要年轻人坚持梦想，在追求梦想的过程中就会有正能量，自然能抵抗引诱。」

活动现场，郭富城带领宣读口号「听我讲，一齐企硬，唔Take嘢」，即场演示口号的附带动作。他笑言，相信这句口号将成为「2026年最潮的潮语」，呼吁大家今年以此作为打招呼的方式。他更勉励在场的校园禁毒大使，希望他们的责任不只限于大使任期，而是一直延续下去，将抗毒讯息世代相传。

现场的青年校园禁毒大使代表表示，参与是次大使计划之后，开始深入了解为何有年轻人想接触依托咪酯，指出大多是受朋辈压力影响，另外亦因为接触方式较简单，甚或有年轻人是想「揾快钱」，才接触依托咪酯。大使亦有主动在校园推广吸食依托咪酯的严重后果，告诫同学切勿尝试依托咪酯。她提及自己也有出席去年9月粤港澳大湾区的禁毒高峰会，和大湾区青少年一起宣读青年共同禁毒宣言。现场亦有参与宣传片拍摄的年轻人代表，表示能与郭富城一起拍摄和跳舞感到非常兴奋，形容是「梦想成真」。

活动尾声，郭富城与在场的青年朋友一同「Selfie」合照，他其后笑言「呢啲咪系正能量啰」，认为大家应多做这类有益身心的活动。他希望集合社会各界力量，以年轻人影响年轻人的方式，将「依托咪酯，一次都唔好试」的讯息带入校园。

记者：周育莹

摄影：卢江球