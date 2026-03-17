外籍机师酗酒被吊销体检证书提司法覆核 民航处医生否认「做手脚」以维持决定

前国泰航空外籍机师因酗酒问题遭吊销体检证书，上诉遭民航处驳回并维持原判。他入禀高院提司法覆核，求推翻民航处有关决定，案件今日续审。民航处飞行标准及适航部航空人员执照事务组航空医学高级医生邝庆基继续出庭作供，解释由3名医生组成的上诉委员会处理个案时，如出现意见分歧，将继续讨论以达成共识，再没有共识便需投票。申请方质疑邝故意做手脚，招揽一名支持他意见的医生，以获大比数通过其决定，以维持他起初暂停申请人体检证书的决定，邝表示不同意。

否认「做手脚」拉拢另一成员齐投反对票

申请人为Leelan Rukesh Marasinghe，答辩人为民航处处长。申请人于2005年加入国泰航空，2013年被诊断有酗酒问题，其后被停职停薪，接受治疗并定期接受酒精测试。民航处飞行标准及适航部航空人员执照事务组航空医学高级医生邝庆基今续出庭作供，接受申请方盘问时交代上诉委员会由3名医生组成，需挑选没有利益冲突的成员。3人如有意见分歧，将继续讨论以达成共识，再没有共识便需投票，以2比1大比数通过决定，确保机师行驶时飞行安全，也确保决定符合公众利益。

邝庆基指若上诉委员会认为有关上诉没有理据胜诉，委员会成员需如实把驳回上诉的原因告知飞行标准总监(Chief Flight Standards，简称CFS)。邝指他当时分析手头上的医学资料后作出决定，而驳回个案上诉后已没有再见过申请人。申请方质疑邝庆基故意做手脚及改变规则，私下招揽委会员成员医生何孟仪，当另一名成员Dr Robert Cocks支持解除吊销申请人体检证书的决定时，邝何两人以大比数提出反对，以确保邝起初暂停申请人体检证书的决定得以维持；邝庆基回答：「不同意」。

申请人Leelan Rukesh Marasinghe。资料图片

患病痊愈后可重新评估以解除暂停体检证书决定

邝庆基提到其中一名民航处批准的体检医师（Approved Medical Assessors，简称AMA ）Dr Fowler 在2015年1月认为让申请人驾驶飞机可能有安全风险，但申请人经过复康治疗后，Dr Fowler则认为申请人可以「重新飞得番」。邝解释持续暂停体检证书、暂时暂停体检证书及解除吊销体检证书有所不同，但共同之处正是当飞行员被暂停体检证书时都不可飞行。

邝补充指，当飞行员患小病并被暂停体检证书，痊愈后可再找民航处批准的体检医师作评估，以解除其暂停体检证书的决定。邝举例指癫痫症患者不可驾驶飞机，但若有医学突破，有医学证明该患者服药后不会再癫痫症发作，便可解除暂停体检证书的决定，允许他驾驶飞机。

案件编号：HCAL1457/2018

法庭记者：刘晓曦