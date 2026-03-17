香港国际试食节下月举行 逾50国家及地区参展商参加 德国餐厅商家再度参展：冀生意增一成

「香港国际试食节暨优质食品博览 2026」将于4月3日至7日在香港会议展览中心举行。去年展览录得近26万人次入场，今年博览规模全面升级，云集超过50个国家及地区的国际特色食材、人气伴手礼及内地正宗美食，主打「预先试食、安心选购」。食品涵盖各类急冻海鲜、肉类及素食、印度及清真食品、高级食材、零食、乳类制品等，并设有多个主题展区及丰富活动。

首度引入人气角色 美食与人物等四元素联乘

今年试食节首度引入全港首个「超人气角色食玩馆」，集合来自日本、欧美与亚洲人气卡通角色，包括 Monchhichi、Snoopy、Panda Friends 及百变小樱等。主题馆融合「角色 x 美食 x 打卡 x 零售」四大元素，全面升级味觉、视觉和互动体验，并特别推出一系列独家会场限定周边。「食玩馆」划分为多个主题，每个主题均设有专属角色造型美食及拍照打卡位，例如Monchhichi 梦工场呈献 Monchhichi 甜点、Snoopy 港式慢活街头食府主打经典鸡蛋仔，Panda Friends 点心小馆则推出家姐细佬熊猫中式包。

设四大主题展区 长洲馆设充气包山供打卡

今年博览亦特别设有「长洲美食文化区」、「美乐士多怀旧专区」、「Taste of Jazz」及「饮嘢市集」四大主题展区。其中「长洲美食文化区」场内设置3.5米高小型充气包山供市民打卡留念，同场带来长洲独有特色美食，包括平安包及珍宝大鱼蛋等，向大众及游客推广本港独特的饮食文化。「美乐士多怀旧专区」精选超过30款香港七、八十年代经典小食、玩具及历史旧物，包括怀旧糖果、趣味小玩意等。「Taste of Jazz」主题区则云集多间特色餐厅及酒吧，精选高级食材及美酒现场发售，并特设现场爵士乐演奏。「饮嘢市集」则有约20个本地及世界各地人气茶饮品牌，供应多款咖啡、茶类及手摇饮品。

设多款健康照护食品供吞咽困难长者选购

随著社会结构转型及跨世代消费模式的兴起，博览今年首度设立「食得喜、安与健满分乐龄区」，全面照顾不同年龄层对安心饮食及健康选择的需求。展区专为长者及有特殊膳食需求的人士而设，重点聚焦吞咽困难的长者及其家庭，展示正碎餐、软餐等多款健康照护食品，并提供现场试食体验，为长者及家属提供创新饮食解决方案。

德国餐厅再度参展 预计生意可增一成

有德国餐厅今年为第二次参与展览，主打德国街头小食，包括咖喱猪扒肠及德国猪手等招牌菜式。负责人黎小姐表示，去年首次参展反应理想，因此今年再度参与，并预计生意可较去年上升约一成，认为会展交通方便，有助带动人流。餐厅今年亦会推出拼盘套餐等新品，整体价格与去年相若，希望以新产品吸引更多市民认识德国饮食文化，并期望市民日后到餐厅品尝更多特色菜式。

土耳其参展商冀藉香港拓展亚洲市场

来自土耳其的参展商负责人IRFAN指今年亦是第二年参与展览，带来咖啡、果仁及土耳其甜点等多款产品。IRFAN表示，香港是很安全的地区，毗邻中国内地，希望能以香港作为拓展亚洲市场的起点，并强调除了食品销售，团队亦致力推动文化交流，包括咖啡工作坊等。他预计今年人流将较去年更多，尤其吸引内地旅客，「参展目的不仅是生意，更希望透过饮食建立文化连结，推动和平与交流」。

牛丸商家首度参展 盼提升品牌曝光度

有本地售卖牛肉丸的商家今年首次参展，负责人刘小姐表示，摊位推出多项优惠，亦设有互动游戏，例如每日首50名顾客可免费参加夹公仔游戏等，希望藉活动让更多市民认识品牌特色。她指，是次参展以宣传为主，希望提升六十年老字号的曝光度。

记者：蔡思宇

摄影：何君健

